Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Eceabat'ta şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu

        Eceabat ilçesinde şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 21:08 Güncelleme: 04.03.2025 - 21:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eceabat'ta şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu
        ABONE OL

        Eceabat ilçesinde şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi.

        İftar programına Eceabat Kaymakamı Murat Çiçek, eşi Öznur Çiçek ile şehit aileleri ve gaziler ile diğer ilgililer katıldı.

        Eceabat İlçe Müftüsü Mustafa Yılmaz tarafından dualar edildiği iftarda konuşan Kaymakam Çiçek, "Şehitlerimizin emanetleri kıymetli ailelerimiz ve gazilerimize bizleri iftarda yalnız bırakmadıkları için öncelikle şükranlarımı sunuyorum. Her daim olduğu gibi mübarek ramazan ayında da tüm birim amirlerimizle birlikte değerli Eceabatlılar ile birlikte olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Genç kadının son görüntüleri
        Genç kadının son görüntüleri
        Kasımpaşa-G.Saray maçının VAR kayıtları açıklandı!
        Kasımpaşa-G.Saray maçının VAR kayıtları açıklandı!
        Yasa dışı bahis iddianamesi
        Yasa dışı bahis iddianamesi
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        4 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        4 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        2 amca çocuğunu öldüren 2 kişi tutuklandı
        2 amca çocuğunu öldüren 2 kişi tutuklandı
        Zelenskiy: Görüşmesi olması gerektiği gibi geçmedi
        Zelenskiy: Görüşmesi olması gerektiği gibi geçmedi
        Trudeau: Trump Kanada ekonomisinin çökmesini istiyor
        Trudeau: Trump Kanada ekonomisinin çökmesini istiyor
        Sıla bebeğin ölümü davasında gerekçeli karar açıklandı
        Sıla bebeğin ölümü davasında gerekçeli karar açıklandı
        CHP İstanbul il kongresine soruşturma
        CHP İstanbul il kongresine soruşturma
        "Mourinho intikamını aldı!"
        "Mourinho intikamını aldı!"
        Enflasyon %40'ın altında! Faiz ne olur
        Enflasyon %40'ın altında! Faiz ne olur
        Bilirkişi davasında 5 gazeteciye beraat kararı
        Bilirkişi davasında 5 gazeteciye beraat kararı
        Şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...
        Şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...
        Borsada manipülasyona 17 gözaltı
        Borsada manipülasyona 17 gözaltı
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Eleştiri okları onlara döndü!
        Eleştiri okları onlara döndü!
        Emekli maaşlarına milli gelir ayarı
        Emekli maaşlarına milli gelir ayarı
        355 milyar liralık deprem koruması
        355 milyar liralık deprem koruması

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de 12 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi
        Çanakkale'de 12 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi
        Çanakkale'de hız ihlalleri yapay zeka destekli cihazla tespit ediliyor
        Çanakkale'de hız ihlalleri yapay zeka destekli cihazla tespit ediliyor
        Çanakkale'de 72 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale'de 72 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale'de hız ihlali, yapay zeka destekli radar cihazıyla tespit ediliyo...
        Çanakkale'de hız ihlali, yapay zeka destekli radar cihazıyla tespit ediliyo...
        Yeşilay Haftası kutlanıyor
        Yeşilay Haftası kutlanıyor
        Çanakkale'de yanan ambulans kullanılamaz hale geldi
        Çanakkale'de yanan ambulans kullanılamaz hale geldi