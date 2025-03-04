Çanakkale Boğazı'nda denize düşen kılavuz kaptan hastaneye kaldırıldı
Çanakkale Boğazı'nda gemiye binmek üzereyken denize düşen kılavuz kaptan hastanede tedavi altına alındı.
Çanakkale Boğazı'nda gemiye binmek üzereyken denize düşen kılavuz kaptan hastanede tedavi altına alındı.
Rusya'dan Mersin'e giden 183 metre boyundaki Liberya bayraklı "Ocean Euphrosyne" isimli tankere refakat görevi bulunan kılavuz kaptan S.K, Gelibolu önlerinde gemiye binmek üzereyken denize düştü.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait pilot motoru ekiplerince hemen müdahale edilerek denizden çıkarılan S.K, buradan Gelibolu İskelesi'ne götürüldü.
Tedbir amaçlı olarak ambulansla Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine kaldırılan kılavuz kaptanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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