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        Çanakkale Boğazı'nda denize düşen kılavuz kaptan hastaneye kaldırıldı

        Çanakkale Boğazı'nda gemiye binmek üzereyken denize düşen kılavuz kaptan hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 22:00 Güncelleme: 04.03.2025 - 22:00
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        Çanakkale Boğazı'nda denize düşen kılavuz kaptan hastaneye kaldırıldı
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        Çanakkale Boğazı'nda gemiye binmek üzereyken denize düşen kılavuz kaptan hastanede tedavi altına alındı.

        Rusya'dan Mersin'e giden 183 metre boyundaki Liberya bayraklı "Ocean Euphrosyne" isimli tankere refakat görevi bulunan kılavuz kaptan S.K, Gelibolu önlerinde gemiye binmek üzereyken denize düştü.

        Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait pilot motoru ekiplerince hemen müdahale edilerek denizden çıkarılan S.K, buradan Gelibolu İskelesi'ne götürüldü.

        Tedbir amaçlı olarak ambulansla Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine kaldırılan kılavuz kaptanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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