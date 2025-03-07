Çanakkale'de "Flört Şiddeti" paneli düzenlendi

Çanakkale Barosu Kadın Hakları Komisyonu ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle "Flört Şiddeti" paneli düzenlendi.

Panelin açılış konuşmalarını, Çanakkale Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. İrem Yüzer Gül ve ÇOMÜ Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Pelin Kanten gerçekleştirdi.

Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Av. Yeşim Şimşek, Klinik Psikolog Esra Cebbar ve Dr. Öğr. Üyesi Aslı Bek konuşmacı olarak yer aldığın panelin ardından Çanakkale Belediyesi Başkan Vekili Av. Deniz Hazal Uysal, Baro Başkan Yardımcısı Av. Eyüp Algül ve Prof. Dr. Pelin Kanten tarafından konuşmacılara teşekkür belgesi verildi.