Derin denizde boru indirme gemisi "Castorone" Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Yaklaşık 2 saatte Çanakkale önlerine ulaşan geminin geçişine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Türkeli", "Kurtarma-15", "Kurtarma-18" ve "Kurtarma-20" römorkörleri ile "KIYEM-1" hızlı tahlisiye botu eşlik etti. Geminin yanında sahil güvenlik botları da hazır bulundu.

Bahama Adaları bayraklı 325 metre boyunda ve 39 metre genişliğindeki 102 bin 32 groston ağırlığındaki gemi, saat 14.30'da Marmara Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na girdi.

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