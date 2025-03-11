Çanakkale'de insan sağlığına zararlı otlarla mücadele başladı

Çanakkale'de, insan sağlığına zararlı yabancı otların tarımsal ürünlere bulaşmasını önlemek için saha çalışmalarına başlandı.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yabancı otlarla mücadele kapsamında il ve ilçe müdürlüklerine bağlı teknik personel tarafından saha çalışmaları başlattı.

Bu kapsamda, ıspanak, kimyon, kekik, nane ve adaçayı gibi yaprağı tüketilen bitkilerin yetiştirildiği alanlarda tarama çalışmaları yapılarak, bu otların kültür bitkilerine bulaşmasının önlenmesine yönelik tedbirler alındı.

Üreticiler ve hasat işçileri, yabancı ot mücadelesi ve bulaşmanın engellenmesi konusunda sahada bilgilendirildi.