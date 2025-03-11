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        Çanakkale'de insan sağlığına zararlı otlarla mücadele başladı

        Çanakkale'de, insan sağlığına zararlı yabancı otların tarımsal ürünlere bulaşmasını önlemek için saha çalışmalarına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 13:59 Güncelleme: 11.03.2025 - 14:00
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        Çanakkale'de insan sağlığına zararlı otlarla mücadele başladı
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        Çanakkale'de, insan sağlığına zararlı yabancı otların tarımsal ürünlere bulaşmasını önlemek için saha çalışmalarına başlandı.

        Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yabancı otlarla mücadele kapsamında il ve ilçe müdürlüklerine bağlı teknik personel tarafından saha çalışmaları başlattı.

        Bu kapsamda, ıspanak, kimyon, kekik, nane ve adaçayı gibi yaprağı tüketilen bitkilerin yetiştirildiği alanlarda tarama çalışmaları yapılarak, bu otların kültür bitkilerine bulaşmasının önlenmesine yönelik tedbirler alındı.

        Üreticiler ve hasat işçileri, yabancı ot mücadelesi ve bulaşmanın engellenmesi konusunda sahada bilgilendirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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