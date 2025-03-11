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        Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 15:56 Güncelleme: 11.03.2025 - 15:56
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        Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

        İlçeye bağlı Tayfur köyündeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

        Orman ekipleri, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını söndürme çalışmalarına başladı.

        Çanakkale Valisi Ömer Toraman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, orman yangınlarına dikkati çekerek, "Kıymetli hemşehrilerim, havalar ısınıyor. Bağ, bahçe, tarla işleri başlıyor. Orman yangını riski artıyor. Lütfen anız yakmayın. Bağ ve bahçe artıklarını yakmayın. Özellikle ormana yakın bölgelerde azami hassasiyet gösterelim. Meteorolojik uyarıları takip edip dikkate alalım." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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