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        Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanı Cevat Paşa ölümünün yıl dönümünde anıldı

        Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanı Cevat Paşa, vefatının 87'nci yıl dönümünde törenle anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 14:32 Güncelleme: 13.03.2025 - 14:37
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        Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanı Cevat Paşa ölümünün yıl dönümünde anıldı
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        Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanı Cevat Paşa, vefatının 87'nci yıl dönümünde törenle anıldı.

        Cevat Paşa Parkı'nda düzenlenen törende konuşan Vali Ömer Toraman, Türk tarihinin bir büyük kahramanını anmak için toplandıklarını belirterek, "Çanakkale Savaşları'nda müstahkem mevki komutanı olarak göstermiş olduğu başarıyla boğazın geçilemeyeceğini tarihe not düşmüş kişidir." diye konuştu.

        Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir de Cevat Paşa'nın daha çok bilinmesi, çok saygı duyulması adına herkesin çok çalışması gerektiğini söyledi.

        Alan Başkanlığı olarak, Çanakkale kahramanlarını unutturmamak ve gelecek kuşaklara aktarmak gibi bir sorumluluklarının olduğunu belirten Kaşdemir, "O yüzden o büyük kahramanları her zaman hayırla yad etmek için böyle programları icra edeceğiz." dedi.

        Çanakkale Belediye Başkan Vekili Bülent Şarlan ise, 18 Mart'ın sadece askeri bir zaferin yıl dönümü olmadığını vurgulayarak, "Çanakkale Zaferi, Türk milletinin bağımsızlık ve vatanseverlik konusundaki kararlılığının simgesidir. Türk milletinin gücünü, azmini, direncini ve kararlılığını tüm dünyaya gösteren, heybetli bir duruştur. İşte o askeri dehalardan birisi olan Cevat Paşa, Çanakkale deniz savaşlarında, stratejik zekası ve askeri dehasıyla büyük bir liderlik örneği sergilemiştir." ifadesini kullandı.

        Konuşmaların ardından dua edildi, protokol üyeleri ve katılımcıların Cevat Paşa Anıtı'na karanfil bırakmasının ardından program sonra erdi.

        Törene, Amfibi Kolordu Komutanı Tümamiral Serhat Sözbir, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, askeri erkan, gaziler, şehit aileleri ve öğrenciler katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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