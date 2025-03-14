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        Çanakkale'de firari hükümlü yakalandı

        Çanakkale'de uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 09:03 Güncelleme: 14.03.2025 - 09:03
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        Çanakkale'de firari hükümlü yakalandı
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        Çanakkale'de uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen çalışmalarda ekipler tarafından 3 şüpheli şahıstan 110 gram sentetik uyuşturucu, tabanca ile 3 mermi ele geçirildi.

        Çalışmada uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan bir firari hükümlü de yakalandı.

        Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Diğer zanlıların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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