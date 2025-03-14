Çanakkale'de firari hükümlü yakalandı
Çanakkale'de uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Çanakkale'de uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen çalışmalarda ekipler tarafından 3 şüpheli şahıstan 110 gram sentetik uyuşturucu, tabanca ile 3 mermi ele geçirildi.
Çalışmada uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan bir firari hükümlü de yakalandı.
Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Diğer zanlıların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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