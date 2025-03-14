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        Çanakkale'de 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi

        Çanakkale'de 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 11:23 Güncelleme: 14.03.2025 - 11:25
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        Çanakkale'de 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi
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        Çanakkale'de 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

        Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene, İl Sağlık Müdür Vekili Uzm. Dr. Yavuz Adanur, sağlık çalışanları katıldı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Adanur'un Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Adanur, törende yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

        "Dün olduğu gibi bugün de bir canı kurtarmayı, bütün insanlığı kurtarmakla eşdeğer sayan bir anlayışın sahipleri olarak afet, salgın, yangın deprem demeden 7 gün 24 saat esasıyla başta ilimiz Çanakkale olmak üzere ülkenin dört bir köşesinde vatandaşlarımızın canını emanet alarak hizmet veren büyük sağlık ordumuzun insanımızı sağlıklı yaşatmayı, acısını azaltmayı, daha nitelikli bir yaşam sunmayı amaç edinmiş olan tüm fedakar hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı tekrar yürekten kutlarım. İl Sağlık Müdürlüğümüz adına her geçen gün ilimizde sağlık hizmetlerimizi daha da iyiye ulaştırmak adına mesai mefhumu olmadan görev yaptığımızı belirtir, saygılarımı sunarım."

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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