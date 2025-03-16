Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        AKUT ekipleri Gelibolu Yarımadası'nda şehitler anısına yürüyüş yaptı

        Türkiye'nin dört bir yanından Gelibolu Yarımadası'na gelen AKUT Arama Kurtarma Derneği ekipleri, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yılında şehitler anısına yürüyüş yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 12:06 Güncelleme: 16.03.2025 - 12:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        AKUT ekipleri Gelibolu Yarımadası'nda şehitler anısına yürüyüş yaptı
        ABONE OL

        Türkiye'nin dört bir yanından Gelibolu Yarımadası'na gelen AKUT Arama Kurtarma Derneği ekipleri, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yılında şehitler anısına yürüyüş yaptı.

        AKUT Arama Kurtarma Derneğine bağlı ekipler, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü kapsamında gelenekselleşen "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Anma Etkinliği"ni gerçekleştirdi. Etkinliğe, 310 gönüllü ve öğrenci toplulukları da katıldı.

        Etkinlikte 57. Alay'ın çıkış yaptığı Conk Bayırı ve Seddülbahir Kalesi ziyaret edildi, İlk Şehitler Anıtı'nda nöbet tutuldu. Özel çağrı koduyla dünya radyo amatörleri kısa dalga telsiz frekansları üzerinden muhabereye davet edildi.

        Şehitleri anma yürüyüşü için Gelibolu Yarımadası'ndaki Alçıtepe köyünden yola çıkan gönüllüler, 5,5 kilometrelik yürüyüşün ardından Şehitler Abidesi'ne geldi.

        AKUT Arama Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Yosun Akverdi, Yönetim Kurulu Üyesi Tugay Yılmaz Berk ve AKUT Çanakkale Ekip Lideri Burç Naşit Ongan, Şehitler Abidesi'ne çelenk bıraktı.

        Gönüllüler daha sonra Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu.

        AKUT gönüllüleri, anma törenin ardından Şehitler Abidesi'nde günün anısına fotoğraf çektirdi.

        Başkan Akverdi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AKUT olarak bu yıl 12'nci kez yürüyüş gerçekleştirdiklerini, bu yürüyüşün gönüllülerin gelenekselleşmiş bir etkinliği olduğunu söyledi.

        Amaçlarının Çanakkale Şehitleri'ni anma törenlerinde yer almak, milli duygularla içlerindeki saygıyı göstermek olduğunu ifade eden Akverdi, şunları kaydetti:

        "Gelibolu Yarımadası'na cuma günü geldik. Toplam 310 gönüllü ve aileleri yer alıyor. Alçıtepe köyünün çıkışına kampımızı kurduk. Yaklaşık 5,5 kilometrelik yürüyüşümüzü pankartımız ve bayraklarımızla gerçekleştirdik. Bizlerin, bu milletin çocuklarının her birinin ailesinde mutlaka şehit olmuş ya da gazi olmuş büyüklerimiz, atalarımız var. Hatta sadece bizim ülkemizin değil başka ülkelerin çocukları da hayatını kaybetti. Biz bu duyguyu hep beraber yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için burada bulunuyoruz ve bundan da gurur duyuyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hapis yatmamak için hamileliğini kullandı!
        Hapis yatmamak için hamileliğini kullandı!
        F.Bahçe'nin kader sınavı!
        F.Bahçe'nin kader sınavı!
        Erkek arkadaşını vurup ateşe verdi! Yanık elle çözülen cinayet!
        Erkek arkadaşını vurup ateşe verdi! Yanık elle çözülen cinayet!
        Trump talimat verdi, ABD Husilere saldırdı
        Trump talimat verdi, ABD Husilere saldırdı
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        Yağış yok, şiddetli rüzgara dikkat!
        Yağış yok, şiddetli rüzgara dikkat!
        "Rezaletin fotoğrafı"
        "Rezaletin fotoğrafı"
        Grönland'da Trump'ın ilhak açıklamasına protesto
        Grönland'da Trump'ın ilhak açıklamasına protesto
        Parfümün tarihsel gelişimi sizi şaşırtacak!
        Parfümün tarihsel gelişimi sizi şaşırtacak!
        Musk, Mars'a insansı robot taşıyan ilk roketi 2026'da gönderecek
        Musk, Mars'a insansı robot taşıyan ilk roketi 2026'da gönderecek
        Yüzde 48 arttı
        Yüzde 48 arttı
        Trump'tan VOA kararı
        Trump'tan VOA kararı
        "Annem benimle iftihar etmedi"
        "Annem benimle iftihar etmedi"
        Suriye Devrimi'nin 14. yıl dönümü coşkuyla kutlandı
        Suriye Devrimi'nin 14. yıl dönümü coşkuyla kutlandı
        Tarihi binlerce yıl öncesine dayanan vitamin deposu!
        Tarihi binlerce yıl öncesine dayanan vitamin deposu!
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        Polis müdahale etti
        Polis müdahale etti
        VW'ın boş fabrikaları tank üretimi için kullanılabilir
        VW'ın boş fabrikaları tank üretimi için kullanılabilir
        Sigarada nispi vergi düştü
        Sigarada nispi vergi düştü
        Suda 'petrol hidrokarbonu' çıkan kentte su siparişine yetişilmiyor!
        Suda 'petrol hidrokarbonu' çıkan kentte su siparişine yetişilmiyor!

        Benzer Haberler

        Atatürk, Çanakkale'de kahramanlıkları fotoğraflayan Necati öğretmenin ordu...
        Atatürk, Çanakkale'de kahramanlıkları fotoğraflayan Necati öğretmenin ordu...
        Kabatepe-Gökçeada hattındaki bazı feribot seferleri yarın yapılamayacak
        Kabatepe-Gökçeada hattındaki bazı feribot seferleri yarın yapılamayacak
        Çanakkale'de tarım arazisinden çıkıp ormana sıçrayan yangın, söndürüldü
        Çanakkale'de tarım arazisinden çıkıp ormana sıçrayan yangın, söndürüldü
        Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda bulunan Azerbaycan Anıtı'nda şehitler için a...
        Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda bulunan Azerbaycan Anıtı'nda şehitler için a...
        Çanakkale'de Türk Yıldızları'ndan gösteri uçuşu
        Çanakkale'de Türk Yıldızları'ndan gösteri uçuşu
        Türk Yıldızları, Çanakkale'de selamlama uçuşu yaptı
        Türk Yıldızları, Çanakkale'de selamlama uçuşu yaptı