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        ÇOMÜ'de "Avrupa Birliği Hibe Programları Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) akademisyenlerine yönelik "Avrupa Birliği Hibe Programları Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 14:24 Güncelleme: 17.03.2025 - 14:27
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        ÇOMÜ'de "Avrupa Birliği Hibe Programları Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi
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        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) akademisyenlerine yönelik "Avrupa Birliği Hibe Programları Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.

        ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu üniversitenin araştırma ekosisteminde başarılı çalışmalar olduğunu kaydederek, Araştırma Dekanlığının yürüttüğü faaliyetlerin üniversitenin gelişimindeki önemini vurguladı.

        ÇOMÜ Araştırma Dekanı Prof. Dr. Sercan Karav da uluslararası fonların üniversite için taşıdığı öneme değindi. Yeni oluşturulan araştırma gruplarının bu süreçteki kritik rolünü anlatan Karav, akademisyenlerin bu tür fırsatları değerlendirerek üniversitenin araştırma kapasitesini artırmasının önemine dikkati çekti.

        Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan da akademisyenlere yönelik gerçekleştirdiği sunumda, Avrupa Birliği fonları ve proje fırsatları hakkında kapsamlı bilgiler paylaştı.

        Özcan, sunumunda, ÇOMÜ'nün başarılı olduğu alanlara da değinerek, üniversitede yakın dönemde gerçekleştirilen çalışmaların ve oluşan sinerjinin yakın zamanda büyük başarılarla taçlandırılacağını ifade etti.

        Toplantı, Rektör Erenoğlu’nun, Bülent Özcan’a hediye takdimiyle sona erdi.

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