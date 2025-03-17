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        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesinde "PET/BT" cihazı hizmete alındı

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde, kanser hücrelerinin tespiti ve yayılımının değerlendirilmesi için kullanılan "PET/BT" cihazı hizmete alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 19:36 Güncelleme: 17.03.2025 - 19:36
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        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesinde "PET/BT" cihazı hizmete alındı
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        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde, kanser hücrelerinin tespiti ve yayılımının değerlendirilmesi için kullanılan "PET/BT" cihazı hizmete alındı.

        Çanakkale Valiliğinin oluru, ÇOMÜ'nün öncülüğünde başlatılan bağış kampanyası neticesinde hastaneye kazandırılan "PET/BT" cihazının hizmete alınması dolayısıyla tören düzenlendi.

        Çanakkale Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy, törende yaptığı konuşmada, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Çanakkaleliler'in bağış kampanyasına 12 milyon lira katkı sağladığına değinen Özsoy, "Hayırsever Çanakkaleli hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Bu işleri yapmak kolay değil. 60 milyon liralık bir cihaz. İnşallah çok fazla hastalanan olmaz da çok fazla kullanılmaz ama ihtiyaçtır, üniversitemize, Çanakkale'mize hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

        ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu da hastane için son derece önemli bir sağlık yatırımı olan "PET/BT" cihazının üniversiteye ve şehre kazandırılmasının mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

        Bu cihazın hastanedeki birçok ana bilim dalına da doğrudan kabiliyet kazandıracağını, hem erken tanı hem de tedavi süreçlerinde büyük fark yaratacağını, Çanakkale halkına ve bölgeye ileri seviyede sağlık hizmeti sunma imkanını sağlayacağını belirten Erenoğlu, "7 gün 24 saat halk sağlığı için çalışıyoruz. Sağlık hizmetlerinde de öncü olmayı, hastaneyi daha donanımlı hale getirmeye gayret ediyoruz." dedi.

        Erenoğlu, bu önemli cihazın hastaneye kazandırılmasının Çanakkale'nin büyük bir birlik ve dayanışma ruhunun eseri olduğunu belirterek, "Yaklaşık 12 milyon liralık bağış toplandı. 55-60 milyon liralık bir cihaz. Eksik kalan miktarı da Cumhurbaşkanlığı Strateji Dairesi bütçesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığının desteğiyle sağladık." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından Vali Yardımcısı Özsoy ve beraberindekilerin katılımıyla Nükleer Tıp Merkezindeki cihaz hizmete alındı.

        Programa, Çanakkale Sağlık İl Müdürü Gökhan Baştürk, ÇOMÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sema Usta, ÇOMÜ Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Eren Pek ve akademisyenler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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