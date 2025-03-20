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        Çanakkale Boğazı'ndan geçen geminin rahatsızlanan kaptanı için tıbbi tahliye gerçekleştirildi

        Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yapan geminin sağlık problemi yaşayan kaptanı için, sahil güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 12:17 Güncelleme: 20.03.2025 - 12:21
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        Çanakkale Boğazı'ndan geçen geminin rahatsızlanan kaptanı için tıbbi tahliye gerçekleştirildi
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        Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yapan geminin sağlık problemi yaşayan kaptanı için, sahil güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

        Boğazdan geçen Liberya bayraklı 140 metre boyundaki "Khudayar Yusıfzade" isimli geminin kaptanı S.B'nin (52), kalp krizi geçirdiği şüphesiyle tıbbi tahliye talebinde bulunuldu.

        Durumun sahil güvenlik ekiplerine bildirilmesi üzerine Umurbey açıklarında gemiden bota alınan kaptan, Çanakkale Marina'ya getirilip UMKE ekiplerine teslim edildi.

        Ambulansla hastaneye sevk edilen personelin tedavi altına alındığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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