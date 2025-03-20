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        Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi güvenli bölgeye demirletildi

        Çanakkale Boğazı'nda arızalanan konteyner gemisi, Karanlık Liman Demir Sahası'na çekildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 09:44 Güncelleme: 20.03.2025 - 09:44
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        Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi güvenli bölgeye demirletildi
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        Çanakkale Boğazı'nda arızalanan konteyner gemisi, Karanlık Liman Demir Sahası'na çekildi.

        İsrail'in Aşdod Limanı'ndan İstanbul'daki Ambarlı Limanı'na gitmek üzere yola çıkan, 100 metre boyunda ve 2 bin 936 groston ağırlığındaki Belize bayraklı "Greta" isimli konteyner gemisinin makineleri önceki gün, boğaz geçişi yaptığı sırada Yeniköy önlerinde arızalanmış, gemi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-18" römorkörü refakatinde Bozcaada açıklarında bekletilmişti.

        Gemi, arızasının giderilmesi için kılavuz kaptan refakatinde, "Kurtarma-18" römorkörü yedeğinde Karanlık Liman Demir Sahası'na çekildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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