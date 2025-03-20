Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi güvenli bölgeye demirletildi

İsrail'in Aşdod Limanı'ndan İstanbul'daki Ambarlı Limanı'na gitmek üzere yola çıkan, 100 metre boyunda ve 2 bin 936 groston ağırlığındaki Belize bayraklı "Greta" isimli konteyner gemisinin makineleri önceki gün, boğaz geçişi yaptığı sırada Yeniköy önlerinde arızalanmış, gemi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-18" römorkörü refakatinde Bozcaada açıklarında bekletilmişti.

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