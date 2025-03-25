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        GÜNCELLEME - Çanakkale'de kaldırıma çarptıktan sonra alt geçide düşen kamyonetin sürücüsü öldü

        Çanakkale'de yol kenarındaki kaldırıma çarptıktan sonra alt geçide düşen ve sürücüsü hayatını kaybeden kamyonetin çalıntı olduğu ortaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 13:32 Güncelleme: 25.03.2025 - 13:32
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        GÜNCELLEME - Çanakkale'de kaldırıma çarptıktan sonra alt geçide düşen kamyonetin sürücüsü öldü
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        Çanakkale'de yol kenarındaki kaldırıma çarptıktan sonra alt geçide düşen ve sürücüsü hayatını kaybeden kamyonetin çalıntı olduğu ortaya çıktı.

        Ezine'den Çanakkale yönüne giden Efkan Orhan (36) idaresindeki 16 BCK 620 plakalı kamyonet, Dümrek köyü yol ayrımındaki kaldırıma çarptı.

        Kontrolden çıkan kamyonet, yolun sağ tarafında bulunan alt geçide düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, polis, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

        Efkan Orhan'ın cesedi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Öte yandan kazayla ilgili incelemesini genişleten jandarma ekipleri, kamyonetin Balıkesir'in Edremit ilçesinden çalındığını tespit etti.

        Kamyonet sahibi D.P'nin Edremit Polis Merkezine aracının çalıntı ihbarında bulunduğu, kazada hayatını kaybeden Efkan Orhan'ın da sürücü belgesinin olmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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