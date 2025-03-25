GÜNCELLEME - Çanakkale'de kaldırıma çarptıktan sonra alt geçide düşen kamyonetin sürücüsü öldü

Kamyonet sahibi D.P'nin Edremit Polis Merkezine aracının çalıntı ihbarında bulunduğu, kazada hayatını kaybeden Efkan Orhan'ın da sürücü belgesinin olmadığı öğrenildi.

Öte yandan kazayla ilgili incelemesini genişleten jandarma ekipleri, kamyonetin Balıkesir'in Edremit ilçesinden çalındığını tespit etti.

Çanakkale'de yol kenarındaki kaldırıma çarptıktan sonra alt geçide düşen ve sürücüsü hayatını kaybeden kamyonetin çalıntı olduğu ortaya çıktı.

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