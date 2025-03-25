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        Çanakkale'de fuhuş operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Çanakkale'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 21:40 Güncelleme: 25.03.2025 - 21:40
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        Çanakkale'de fuhuş operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Çanakkale'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince yapılan teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde, "Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçunu işlediği tespit edilen şüpheliye yönelik 20 Mart'ta operasyon düzenlendi.

        Şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, mağdur 6 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı.

        Zanlının evinde ve aracında yapılan aramada ruhsatsız av tüfeği ile 53 fişek ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 21 Mart'ta tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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