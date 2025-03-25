Çanakkale'de fuhuş operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Çanakkale'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince yapılan teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde, "Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçunu işlediği tespit edilen şüpheliye yönelik 20 Mart'ta operasyon düzenlendi.

Şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, mağdur 6 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı.

Zanlının evinde ve aracında yapılan aramada ruhsatsız av tüfeği ile 53 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 21 Mart'ta tutuklandı.