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        Çanakkale'deki trafik kazasında 5 kişi yaralandı

        Çanakkale'nin Çan ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 00:43 Güncelleme: 05.04.2025 - 00:56
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        Çanakkale'deki trafik kazasında 5 kişi yaralandı
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        Çanakkale'nin Çan ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Yenice'den Çan yönüne giden N.D'nin kullandığı 10 TS 398 plakalı otomobile, aynı yönde seyreden F.C. idaresindeki 17 KR 525 plakalı otomobil arkadan çarptı.

        Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan 17 KR 525 plakalı otomobil şarampole devrildi, diğer araç ise ters döndü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü N.D. ile Ahmet Talha Çakır, Nehir Demirtaş, Zeynep Demirtaş ve Hafize Demirtaş yaralandı.

        Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Bu arada, N.D'nin kullandığı otomobilin arka lambalarının yanmadığı iddia edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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