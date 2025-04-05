Çanakkale'deki trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Bu arada, N.D'nin kullandığı otomobilin arka lambalarının yanmadığı iddia edildi.

Kazada, sürücü N.D. ile Ahmet Talha Çakır, Nehir Demirtaş, Zeynep Demirtaş ve Hafize Demirtaş yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan 17 KR 525 plakalı otomobil şarampole devrildi, diğer araç ise ters döndü.

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