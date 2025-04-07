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        Troya efsanesi adını bu kez yarı maratonla duyuracak

        BURAK AKAY - Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan ve resmi kazıları 1870'li yıllarda başlayan, pek çok arkeolojik keşfin yapıldığı Troya'nın adını taşıyan yarı maraton etkinliği yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 11:18 Güncelleme: 07.04.2025 - 11:24
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        Troya efsanesi adını bu kez yarı maratonla duyuracak
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        BURAK AKAY - Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan ve resmi kazıları 1870'li yıllarda başlayan, pek çok arkeolojik keşfin yapıldığı Troya'nın adını taşıyan yarı maraton etkinliği yapılacak.

        Çanakkale Belediyesi tarafından düzenlenen, Çanakkale Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Troya Müzesi tarafından desteklenen Troya Yarı Maratonu 20 Nisan'da gerçekleştirilecek.

        İsim sponsorluğunu Saucony, ana sponsorluğunu ise SPX'in üstlendiği maraton, Kordon Boyu'nda bulunan Troya Atı önünden başlayacak. Sporcular belirlenen koşu parkurunu tamamlayıp yarışı yine aynı noktada tamamlayacak.

        Türkiye'nin en ikonik yarışlarından biri olmaya aday olan maratonda koşucular şehrin tüm güzellikleri ve Tarihi Gelibolu Yarımadası manzarası eşliğinde koşma imkanı da bulacak.

        21K Yarı Maraton, 10K, 6K Halk Koşusu ve Çocuk Koşusu olmak üzere 4 parkurdan oluşacak Troya Yarı Maratonu, Çanakkale'nin doğal güzelliklerini, tarihi ve kültürel mirasını spor ve eğlence ile keşfetmek isteyen yerli ve yabancı turistlere de ev sahipliği yapacak.

        Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, AA muhabirine, Çanakkale'nin çok müstesna bir coğrafya olduğunu söyledi.

        Bu anlamda kentte önemli bir etkinliğin gerçekleştirileceğini belirten Erkek, Troya Yarı Maratonu'nun kent tanıtımına da önemli bir katkı sunacağını kaydetti.

        Erkek, Troya'nın çok büyük bir değer ve marka olduğuna işaret ederek, "Bu anlamda Troya Yarı Maratonunu çok önemsiyorum. Bu yıl ilki düzenlenecek ve gelecek yıllarda da katılım artmasıyla yükselecek bir değer olacak diye düşünüyorum. Çanakkale'mizin her anlamda tanıtımının yapılması için gayret sarf ediyoruz. Bu etkinlik bunlardan en önemlileri arasında yer alıyor. Çocuklarımız içinde çok harika bir parkur olacak. Güzel sürprizlerimiz olacak katılımcılar için, ödüllerimiz olacak. 7'den 70'e herkesi bu çok önemli etkinliğe davet ediyorum." diye konuştu.

        - "Kentimizin turizmine bir katkı sağlayacağını düşünüyorum"

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Çağman Esirgemez de Troya'nın sadece Türkiye'de değil dünyada önemli bir marka olduğunu anlattı.

        Markayı ön plana çıkaracak her türlü etkinlikte yer almaya gayret gösterdiklerini dile getiren Esirgemez, şöyle devam etti:

        "Bu konuda sporcu arkadaşlara buraya geldiklerinde ilimizi tanıtıcı, müzemizi tanıtıcı, ören yerimizi tanıtıcı broşürler, bilgi belgeler vereceğiz. Çeşitli etkinliklerle ilimizi tanıtacağız. Troya Yarı Maratonu'nun Çanakkale'mize hayırlı olmasını diliyorum. İlimiz bir markalaşma yolunda ilerliyor. Maraton ile kentimizin turizmine bir katkı sağlayacağını düşünüyorum."

        - "Son derece doğru hikaye ile Troya ile bağımızı kuvvetlendiren girişimler bunlar"

        Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük de Çanakkale'de anlamlı bir etkinliğin hayata geçirileceğini söyledi.

        Maratonun ilk ortaya çıkışının milattan önce 490'lı yıllara dayandığını belirten Gölcük, Troya'da koşu yarışlarının 3 bin 200 yıl önce de var olduğunu anlattı.

        Gölcük, Troya Yarı Maratonu'nun son derece doğru bir girişim olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Çünkü hem hikayeyle bağ kurabilmek hem de kent markalamasında anlamında önemli. Evet, burada bizim antik kentlerimiz var, Troya müzemiz var ama yetmez. Bu hikayeyle olabildiğince çok fazla bağ kurmak lazım. Troya Yarı Maratonu bu sebeple son derece doğru bir girişim oldu. İnşallah umut ediyoruz ki önümüzdeki senelerde Çanakkale Belediyesi Troya Yarı Maratonu dışında belki Troya'dan, milli parktan başlayan bir ultra trail yarış yapacaktır. İnşallah burada bir gran fondo yarışı da yapılacaktır diye ümit ediyoruz. Son derece doğru hikaye ile Troya ile bağımızı kuvvetlendiren girişimler bunlar. Çünkü markalamayı Troya ile yaptığınız vakit bunun hem ulusal hem uluslar arasında kuvvetli izleyicisi var."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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