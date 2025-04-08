Ayvacık Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Yıldız, güven tazeledi

Yıldız konuşmasında, kendisini bu göreve yeniden layık gören esnafa teşekkür ederek, "Esnafın ekonomik kalkınmasını sağlamak ve sürdürebilirliği için çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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