Eceabat'ta zeytin üreticilerine budama ve aşılama eğitimi verildi

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "Bu Topraklarda Zeytin Üretmek Tarihsel ve Sosyal Sorumluluğumuzdur Projesi" kapsamında budama ve aşılama eğitimi verildi.

Eceabat Zeytin Üreticileri Derneği tarafından hazırlanan ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen hibe projesinde son aşamaya gelindi.

Bu kapsamda Eceabat ve köylerinde zeytin üreticilerine yönelik zeytinde budama ve aşılama uygulaması eğitimi Bornova Zeytin Araştırma Enstitüsünden uzmanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Eceabat-Kabatepe kara yolundaki bir zeytinlikte gerçekleştirilen eğitime Bornova Zeytin Araştırma Enstitüsü ziraat mühendisleri Dr. Öznur Çetin ve Dr. Özgür Dursun, Eceabat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden ziraat mühendisi Sevcan Baziki, Eceabat Zeytin Üreticileri Derneği Başkanı Nihat Kurular ve dernek üyeleri katıldı.

Eğitim kapsamında budama fizyolojisi, budama ve diğer uygulamalar ilişkisi, budamada kesimler, budamada yapılan hatalar ve dikkate edilecek hususlar, şekil budaması, verim budaması, gençleştirme budaması gibi konular uygulamalı olarak ele alındı.