Çanakkale'de "Zirve 17: Çanakkale Su Zirvesi" başladı

Çanakkale Valiliği, Çanakkale Belediyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), Çanakkale Teknopark ile Çanakkale Sanayici ve İşadamları Derneği (ÇASİAD) işbirliğiyle düzenlenen ve iki gün sürecek "Zirve 17: Çanakkale Su Zirvesi" açılış töreniyle başladı.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, kentteki bir otelde düzenlenen programın açılışında yaptığı konuşmada, küresel çapta iklim ve ona bağlı su yönetimi konularının üst seviyelerde konuşulmaya ve tartışılmaya devam ettiğini söyledi.

Çanakkale'de il ölçeğinde bir farkındalık oluşturmak üzere zirve organizasyonunu gerçekleştirdiklerini ifade eden Toraman, şöyle konuştu:

"Dünya gezegeni aslında kapalı bir sistem. Kendi içerisinde dengeleri ve döngüleri var. Çok sıcaklıktan bahsediyoruz, uç sıcaklıkları yaşıyoruz. Uzmanlar, yaklaşık 30 bin yıllık bir döngüden bahsediyor. Bunun ilk 15 bin yılı soğuma ve nihayetinde soğuk zirve, ikinci 15 bin yılı da kabaca tabii ısınma ve sıcak zirve şeklinde olarak değerlendiriliyor."

Ömer Toraman, bugün dünyada yaşayan insanların sıcak döneme denk geldiğini belirtti.

Sıcak dönemin zirvesini yaşadığına ya da yaşayacağını değinen Toraman, şunları kaydetti: "Bundan 15 bin yıl önce soğuk zirve vardı. Son buzul yaşandı. İnsanlar buzul çağı yaşadılar. O zaman soğuk zirve vardı. Uç değerler vardı. Aslında gezegenin kendine has bir dengesi ve değişimi var. Bu değişimi okuyacak, anlayıp yönetecek olan bizleriz. Geçmiş dönemle mukayese ettiğimizde elimizdeki araçlar ve gereçler çok fazla arttı. Bilimsel bilgi çok fazla arttı. Bunun da avantajını kullanmamız gerekiyor." ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu da Çanakkale ve ülkenin en önemli ve en stratejik doğal kaynaklarından biri olan suyun sürdürülebilirliği konusunda ortak fikir yürütmek için bir araya gelindiğini anlattı. Bu çalışmaya kurum olarak önem verdiklerini dile getiren Erenoğlu, şöyle devam etti: "Günümüzde kaynakların sürdürülebilirliği ve sınırlılığı nedeniyle özellikle sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşümünde küresel ve yerel önemini anlatmamıza gerek yok. Su bizim için çok çok önemli konumda. Bu noktada Birleşmiş Milletlerin sürdürülebilir kalkınma hedefleri, amaçları doğrultusunda da bu zirvemizi yapmanın kent olarak gururu içerisindeyiz. Özellikle kentin tek içme kaynağı olan Atikhisar Barajı'nın kentimiz, nesillerimiz için önemini tekrar vurgulamak istiyorum."