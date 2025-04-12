Çanakkale'de Polis Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğünce, Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla polis gecesi düzenlendi.

Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Amfibi Kolordu Komutanı Tümamiral Serhat Sözbir, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Gürdoğan, Çanakkale Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Eray Doğan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ersin Aslan, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt ve diğer ilgililer ile gaziller ve şehit aileleri katıldı.

Gecede, "Burada Bir Dolap Dönüyor" adlı tiyatro oyunu gösterimi ve Polis Korosu dinletisi yapıldı. Sosyal medya platformlarında 35 milyondan fazla izlenen "Derdimiz Vatan Sevdamız Bayrak" videosu katılımcılara izletildi.

Törende düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.