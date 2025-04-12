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        Gelibolu Kaymakamı Abacı anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi

        Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Piri Reis Anaokulunu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 15:51 Güncelleme: 12.04.2025 - 15:52
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        Gelibolu Kaymakamı Abacı anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi
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        Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Piri Reis Anaokulunu ziyaret etti.

        Kaymakam Abacı, okul ziyaretleri kapsamında buluştuğu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Piri Reis Anaokulu öğrencileriyle sohbet etti.

        Ardından sınıfları ziyaret eden Abacı'ya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Çakır da eşlik etti.

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