Gelibolu Kaymakamı Abacı anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi

Ardından sınıfları ziyaret eden Abacı'ya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Çakır da eşlik etti.

Kaymakam Abacı, okul ziyaretleri kapsamında buluştuğu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Piri Reis Anaokulu öğrencileriyle sohbet etti.

Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Piri Reis Anaokulunu ziyaret etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.