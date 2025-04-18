Çanakkale'de 100 konservatuvar öğrencisi Türk müziği ve senfoni eserlerini seslendirecek

BURAK AKAY - Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Sanat Dalları Eğitim Konseyince Kale Grubu'nun desteğiyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ev sahipliğinde düzenlenecek Gençlik Senfoni Orkestrası ve Gençlik Türk Müziği Orkestrası konserlerinde 100 öğrenci sahne alacak.

Türkiye'deki 14 üniversitenin ortaokul ve lise düzeyinde eğitim veren konservatuvarından gelen 100 lise öğrencisi, Çanakkale'nin Çan ilçesinde Kale Grubu Tesisleri'ndeki İbrahim Bodur Konferans Salonu ile Yenice ilçesindeki Göknar Otel'de türküler, şarkılar ve senfoni eserlerini seslendirecek.

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Prof. Cihangir Terzi'nin şefliğini yapacağı öğrenciler, Gençlik Türk Müziği Orkestrası konserlerini 19 Nisan'da Çan İbrahim Bodur Konferans Salonu, 20 Nisan'da ise İÇDAŞ Kongre Merkezi'nde verecek.

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Şef Prof. Burak Tüzün'ün şefliğinde hazırlanan Gençlik Senfoni Orkestrası ise 20 Nisan'da Çan İbrahim Bodur Konferans Salonu, 21 Nisan'da ise İÇDAŞ Kongre Merkezi'nde birer konser gerçekleştirilecek.

ÜAK Sanat Dalları Eğitim Konseyi Başkanı ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Türkmen, AA muhabirine, konservatuvar ve fakültelerin ortaokul ve lise programları olan 14 okuldan lise öğrencileriyle konser hazırlıklarına başladıklarını söyledi.

Hem Türk müziği hem de senfoni olmak üzere iki ayrı konser verileceğini belirten Türkmen, şöyle konuştu:

"Bu konserler Cumhuriyet tarihinde bir ilk olma özelliğinde. Bu kadar değerli geleceğin sanatçılarını Çan ve Çanakkale'de ağırlamak fakültemizin ve üniversitemiz için çok büyük bir mutluluk. Kale Grubu'nun, üniversitemizin ve ilimizin yöneticilere çok teşekkür ediyoruz. Ümit ediyorum bu gençler buradan güzel hatıralarla ayrılacaklar. Çanakkale onların gönüllerinde güzel bir hikaye bırakacak."

Türkmen, besteci Burak Soykan'ın senfoni konseri için "Çanakkale konser uvertürü" isimli eser bestelediğini dile getirerek, eserin ilk seslendirilişinin 20 Nisan'daki Gençlik Senfoni Orkestrası konserinde yapılacağının altını çizdi.

- Şefler ve öğrenciler konserler için heyecanlı

Şef Burak Tüzün de çalışma ve hazırlıklarını güzel bir konserle taçlandıracaklarını ifade ederek, konserlerin Türkiye'nin adeta sanat hizmetkarı olacak öğrenciler açısından teşvik edici olduğunu vurguladı.