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        Çanakkale'de serbest dalış müsabakalarında 14 Türkiye rekoru kırıldı

        Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından gerçekleştirilen Serbest Dalış Havuz Büyükler Federasyon Kupası, Gençler ve Masterler Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmesi'nde 14 Türkiye rekoru kırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 17:13 Güncelleme: 20.04.2025 - 17:28
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        Çanakkale'de serbest dalış müsabakalarında 14 Türkiye rekoru kırıldı
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        Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından gerçekleştirilen Serbest Dalış Havuz Büyükler Federasyon Kupası, Gençler ve Masterler Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmesi'nde 14 Türkiye rekoru kırıldı.

        TSSF, 2025 faaliyet takviminde yer alan sezonun ilk serbest dalış ulusal müsabakalarını Çanakkale Anafartalar Gençlik Spor İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleştirdi.

        Federasyon Kupası ve Türkiye Şampiyonası'nda 2'si bireysel olmak üzere 8 spor kulübünden toplam 65 sporcu madalya için nefesini tuttu.

        Yarışmalar dinamik (DNY), dinamik çift palet (DBF), dinamik paletsiz (DNF), statik apnea (STA) ve hız (speed) apnea disiplinlerinde yapıldı.

        Açık denizde en derin mesafeyi hedefleyen dalışın aksine havuzda yapılan serbest dalış yarışmaları, durağan veya sualtı yatay yüzmede tutulan nefes süreleri, gidilen mesafelerle değerlendiriliyor.

        TSSF'nin önemli branşlarından olan serbest dalışın Çanakkale'deki kupa ve şampiyonluk müsabakalarında sporculardan farklı disiplinlerde ve yaş gruplarında 14 yeni Türkiye rekoru geldi.

        Okyanus Su Sporları Kulübünden Nida Murathan Bulut 3 Türkiye rekoru kırdı.

        Nida Murathan, Türkiye Şampiyonası genç erkeklerde dinamik apnea çift palet yarışmasını 181,20 metre ile tamamlayarak yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu. Dinamik monopalet genç erkeklerde 189,10 metre ile ikinci Türkiye rekorunu elde etti.

        Nida Murathan Bulut, dinamik apnea paletsiz disiplininde yine genç erkeklerde 142.90 metrelik mesafesiyle müsabakalardaki 3. Türkiye rekorunu kırdı.

        Federasyon Kupası büyük kadınlarda Alkeba Olimpik Spor Kulübünden Yağmur Ergün, dinamik apnea çift palet disiplininde 211,92 metre ile yarışmaların ilk Türkiye rekoruna imza atarak Federasyon Kupası'nda birincilik kürsüsüne çıktı.

        Bosphorus Swim Spor Kulübünden Derin Toparlak büyük erkekler hız apnea 4x50 metre disiplininde 1 dakika 30 saniye 75 saliselik derecesiyle Türkiye rekoru kırdı.

        Yarışmada dereceye girenlere ödülleri, Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan, TSSF Başkanvekili Hakan Arslan, TSSF Yönetim Kurulu Üyesi ve milli sporcu Cenk Devrim Ulusoy, Çanakkale Gençlik ve Spor Şube Müdürü Sedat Bektaş, TSSF İl Temsilcisi Oğuzhan Zeybek tarafından takdim edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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