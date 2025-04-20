Çanakkale'de serbest dalış müsabakalarında 14 Türkiye rekoru kırıldı

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından gerçekleştirilen Serbest Dalış Havuz Büyükler Federasyon Kupası, Gençler ve Masterler Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmesi'nde 14 Türkiye rekoru kırıldı.

TSSF, 2025 faaliyet takviminde yer alan sezonun ilk serbest dalış ulusal müsabakalarını Çanakkale Anafartalar Gençlik Spor İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleştirdi.

Federasyon Kupası ve Türkiye Şampiyonası'nda 2'si bireysel olmak üzere 8 spor kulübünden toplam 65 sporcu madalya için nefesini tuttu.

Yarışmalar dinamik (DNY), dinamik çift palet (DBF), dinamik paletsiz (DNF), statik apnea (STA) ve hız (speed) apnea disiplinlerinde yapıldı.

Açık denizde en derin mesafeyi hedefleyen dalışın aksine havuzda yapılan serbest dalış yarışmaları, durağan veya sualtı yatay yüzmede tutulan nefes süreleri, gidilen mesafelerle değerlendiriliyor.

TSSF'nin önemli branşlarından olan serbest dalışın Çanakkale'deki kupa ve şampiyonluk müsabakalarında sporculardan farklı disiplinlerde ve yaş gruplarında 14 yeni Türkiye rekoru geldi.

Okyanus Su Sporları Kulübünden Nida Murathan Bulut 3 Türkiye rekoru kırdı.