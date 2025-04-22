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        Çanakkale Valisi Toraman, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı

        Çanakkale Valisi Ömer Toraman, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 15:23 Güncelleme: 22.04.2025 - 15:23
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        Çanakkale Valisi Toraman, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı
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        Çanakkale Valisi Ömer Toraman, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Vali Toraman, yayımladığı mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yıl dönümü ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir gurur ve coşkuyla kutladıklarını belirtti.

        23 Nisan'ın, milli iradenin hakim olduğu, bağımsızlık ve demokrasinin temellerinin atıldığı tarihi bir dönüm noktası, aynı zamanda çocuklara duyulan güvenin ve verilen değerin tüm dünyaya ilan edildiği eşsiz bir bayram olduğunu ifade eden Toraman, şunları kaydetti:

        "Sizler bu necip milletin umut çiçeklerisiniz. Bilgiyle, araştırma yeteneğiyle ve insani değerlerle donanmış, sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmeniz, daha güçlü ve daha müreffeh bir Türkiye'nin en sağlam teminatıdır. Bu bilinçle sizlere iyi bir gelecek sunmak hepimizin en ulvi sorumluluğudur. Bu anlamlı gün vesilesiyle başta Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyor, tüm çocuklarımızın ve kıymetli Çanakkaleli hemşehrilerimin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yürekten kutluyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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