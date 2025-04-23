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        Çanakkale'de şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 09:18 Güncelleme: 23.04.2025 - 09:22
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        Çanakkale'de şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Ayvacık istikametinden Assos Antik Kenti'ne seyreden Ali K. idaresindeki 17 PJ 341 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi.

        Otomobildeki Ahmet Ş, Raziye Ş, Gökhan Ş. ve Günnar Ş. yaralandı.

        Ambulanslarla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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