Çanakkale'de şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Ayvacık istikametinden Assos Antik Kenti'ne seyreden Ali K. idaresindeki 17 PJ 341 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi.
Otomobildeki Ahmet Ş, Raziye Ş, Gökhan Ş. ve Günnar Ş. yaralandı.
Ambulanslarla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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