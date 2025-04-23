SOLOTÜRK pilotları Çanakkale'de öğrencilerle buluştu

SOLOTÜRK, bugün, yarın ve cuma günü Çanakkale semalarında uçuş gösterileri yapacak.

F-16 uçaklarının teknik özellikleri ve mekanik sistemleri hakkında yapılan sunumun ardından pilotlar, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Binbaşı Aydemir de Çanakkale'de gösteri yapacak olmanın heyecanını taşıdığını aktardı.

Bakıcı, dünyanın dört bir yanında Türk bayrağını gururla dalgalandırdıklarını belirterek, "Gücümüzü ve motivasyonumuzu sizlerden alıyoruz. Damarlarımızda akan bu deli kanı, çılgın Türk'ü tüm dünyaya gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

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