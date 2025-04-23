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        SOLOTÜRK pilotları Çanakkale'de öğrencilerle buluştu

        Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri timi SOLOTÜRK'ün pilotları, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ) öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 09:18 Güncelleme: 23.04.2025 - 09:30
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        SOLOTÜRK pilotları Çanakkale'de öğrencilerle buluştu
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        Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri timi SOLOTÜRK'ün pilotları, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ) öğrencilerle bir araya geldi.

        İÇDAŞ Kara Yusuf Kongre Merkezi'nde, ÇOMÜ Havacılık Kulübü'nün davetiyle düzenlenen etkinlikte, hava pilot binbaşı Murat Bakıcı ve hava pilot binbaşı Erhan Aydemir, öğrencilerle tecrübelerini paylaştı.

        Bakıcı, dünyanın dört bir yanında Türk bayrağını gururla dalgalandırdıklarını belirterek, "Gücümüzü ve motivasyonumuzu sizlerden alıyoruz. Damarlarımızda akan bu deli kanı, çılgın Türk'ü tüm dünyaya gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

        Binbaşı Aydemir de Çanakkale'de gösteri yapacak olmanın heyecanını taşıdığını aktardı.

        F-16 uçaklarının teknik özellikleri ve mekanik sistemleri hakkında yapılan sunumun ardından pilotlar, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

        SOLOTÜRK, bugün, yarın ve cuma günü Çanakkale semalarında uçuş gösterileri yapacak.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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