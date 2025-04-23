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        SOLOTÜRK Çanakkale semalarında gösteri uçuşu yaptı

        Türk Silahlı Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Çanakkale'de gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 16:15 Güncelleme: 23.04.2025 - 16:15
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        SOLOTÜRK Çanakkale semalarında gösteri uçuşu yaptı
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        Türk Silahlı Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Çanakkale'de gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

        Anadolu Hamidiye Tabyası'nda toplanan vatandaşlar, SOLOTÜRK'ün F-16 uçağıyla yaptığı gösteriyi ilgiyle izledi, manevralarını cep telefonlarıyla görüntüledi.

        Çanakkale Boğazı semalarında yarım saat süren gösteriyi izleyenler, heyecan dolu anlar yaşadı.

        Etkinlik alanında ayrıca öğrenciler, okullarınca hazırlanan gösterileri ve sahne etkinliklerini de sundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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