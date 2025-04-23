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        Birleşik Krallık Kraliyet Prensesi Anne, Çanakkale'ye geldi

        Birleşik Krallık Kraliyet Prensesi Anne, Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yıl dönümü anma programlarına katılmak üzere Çanakkale'ye geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 21:53 Güncelleme: 23.04.2025 - 21:59
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        Birleşik Krallık Kraliyet Prensesi Anne, Çanakkale'ye geldi
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        Birleşik Krallık Kraliyet Prensesi Anne, Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yıl dönümü anma programlarına katılmak üzere Çanakkale'ye geldi.

        Prenses Anne ve eşi Sir Timothy James Hamilton Laurence'ı taşıyan uçak saat 20.00'de Çanakkale Havalimanı'na indi.

        Gelibolu Yarımadası'nda 24-25 Nisan'da düzenlenecek Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yıl dönümü anma programlarına katılmak üzere kente gelen Prenses Anne'i havalimanında, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Belediye Başkanvekili Hanifi Araz, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir karşıladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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