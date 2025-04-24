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        Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yılı dolayısıyla İngiliz Milletler Topluluğu Anıtı'nda tören düzenlendi

        Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yılı anma etkinlikleri kapsamında Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki İngiliz Milletler Topluluğu Anıtı'nda (Cape Helles) tören yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 16:24 Güncelleme: 24.04.2025 - 16:24
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        Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yılı dolayısıyla İngiliz Milletler Topluluğu Anıtı'nda tören düzenlendi
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        Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yılı anma etkinlikleri kapsamında Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki İngiliz Milletler Topluluğu Anıtı'nda (Cape Helles) tören yapıldı.

        Seddülbahir bölgesinde bulunan anıttaki törende İngiltere Kralı 3. Charles'ın mesajını okuyan Birleşik Krallık Kraliyet Prensesi Anne, Çanakkale Savaşı'nda yaşanan kayıpların etkisinin tarih boyunca hissedilmeye devam edildiğini belirterek, "Çanakkale'deki çaresizlikten doğan sıcak dostluklar ve derin ittifaklar, 110 yıl sonra dahi varlığını sürdürüyor ve bu da bize bir nebze olsun teselli veriyor." dedi.

        Prenses Anne, "Hepimiz biliyoruz ki savaşın kurbanları yalnızca cephede hayatını kaybedenler değildir. Evlatlarını kaybeden anneler, eşlerini yitiren kadınlar ve erkekler, anne ya da babasını kaybeden çocuklar da savaşın kurbanıdır." ifadesini kullandı.

        Çanakkale Savaşı'na katılan gazilerin zamanla hayatlarını kaybettiğini hatırlatan Prenses Anne, "Onların hatırasını yaşatmak, bizim sorumluluğumuzdur." vurgusu yaptı.

        Prenses Anne, "Çocuklar ve gelecek kuşaklarla bağ kurmalıyız. Gaziler ve askerlerle kurulacak bu bağlar, genç nesillerin ilgisini artıracak ve onları dünya savaşlarının öğrettiklerini anlamaya teşvik edecektir." ifadesini kullandı.

        İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi Clare Brosnan ve İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris de konuşmalarında İncil'den bölümlere yer verdi.

        Birleşik Krallık Savunma Ateşesi Col Jim Torbet, İngiliz şair Laurence Binyon'un Batı Cephesi'nde ölenler anısına yazdığı 1914 tarihli "Düşenlere" adlı şiirinden alıntılanan "Anma Kasidesi"nin "Geride kalan bizler yaşlanırken, onlar yaşlanmayacak / Zaman onları yormayacak, yıllar onları suçlamayacak / Güneşin her batışında ve yeniden doğuşunda / Onları hatırlayacağız." bölümünü okudu.

        Çanakkale Savaşları'nda hayatını kaybedenler için dua edilen törende, Birleşik Krallık Kraliyet Prensesi Anne, Avustralya Genel Valisi Samantha Mostyn, Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon, İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi Brosnan, Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Gabriel Juen, Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Kevin Hamilton, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont ile Almanya, Macaristan, Hindistan, Pakistan, Güney Afrika ve Sri Lanka'nın temsilcileri anıta çelenk sundu.

        Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çelengi, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı tarafından anıta konuldu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve milli marşların okunmasıyla sona eren törene, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile Fransa, Avustralya, Yeni Zelanda, Senegal, Kanada, Hindistan ve İrlandalı diplomatik ve askeri yetkililer de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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