Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Anzak Koyu'nda "Şafak Ayini" yapıldı

        Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. Yılı Anma Törenleri kapsamında Gelibolu Yarımadası'ndaki Anzak Koyu'nda "Şafak Ayini" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 08:19 Güncelleme: 25.04.2025 - 08:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anzak Koyu'nda "Şafak Ayini" yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. Yılı Anma Törenleri kapsamında Gelibolu Yarımadası'ndaki Anzak Koyu'nda "Şafak Ayini" gerçekleştirildi.

        Avustralyalı ve Yeni Zelandalılardan oluşan yüzlerce kişilik grup, gece Çanakkale kent merkezinden Gelibolu Yarımadası'na geçti.

        Katılımcılar, uyku tulumları ve battaniyeler içinde, tören alanına kurulan dev ekrandan Çanakkale Savaşları'na ilişkin belgesel, film, röportaj ile Avustralya ve Yeni Zelanda'daki Anzak Günü törenlerini izleyerek "Şafak Ayini"nin başlamasını bekledi.

        Birleşik Krallık Kraliyet Prensesi Anne, şafak vakti başlayan programda yaptığı konuşmada, 110 yıl önce bu topraklarda savaşan askerlerin unutulmadığını, onları hatırlayacaklarını dile getirdi.

        Prenses Anne, 25 Nisan 1915'te Gelibolu Yarımadası'na çıkarma yapan Anzak askerlerinin yazdığı mektuplardan bazı bölümleri okudu.

        Bu mektupları kaleme alan askerlerin ifadelerinin o dönemdeki mücadelenin önemini anlamaya yardımcı olduğunu belirten Anne, "110 yıl sonra şafak vaktinde, Anzaklar'ı anmak üzere burada duruyor, onların cesaret, yüreklilik ve fedakarlıklarını hatırlıyoruz." diye konuştu.

        - "Korku, özlem ve şaşkınlık"

        Avustralya Genel Valisi Samantha Mostyn da Gelibolu'da her iki tarafın askerlerinin de 110 yıl önce olağanüstü cesaret ve fedakarlık gösterdiğini anlattı.

        Mostyn, zamanla Gelibolu'nun askerler için korku, hastalık, duman ve ölümün egemen olduğu bir mekana dönüştüğünü vurgulayarak, "Evlerine yazdıkları mektuplarda savaşın dehşetini anlattılar. Yazdıkları ya da yazmaya cesaret edemedikleri, belki de hayatta kalamadıkları için tamamlayamadıkları satırlar, en insani duyguları ortaya koydu. Korku, özlem ve şaşkınlık." ifadelerini kullandı.

        Samantha Mostyn, 110 yıl önce burada yaşananların bir silahlanma çağrısı değil, barış çağrısı olduğunu, Çanakkale'de hayatını kaybeden askerleri unutmayacaklarını kaydetti.

        - "Böyle bir şeyin bir daha asla yaşanmaması için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız"

        Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon da Anzak çıkarmasının gerçekleştiği 25 Nisan 1915 gününe ilişkin, şöyle konuştu:

        "Güneş yükselip vadilerden çıkan gölgeler dağıldığında onları karşılayan macera değil, dehşetti. Bugün hissettiğimiz huzurun aksine, onlar kurşun yağmuruyla karşılaştılar. Her mermi bir öncekinden daha yakın görünüyordu. Günler haftalara, haftalar aylara dönüştü ancak sadece bu kadar uzun süre hayatta kalabilenler için."

        Çanakkale Kara Savaşları'nda yaklaşık 16 bin Yeni Zelandalı askerin Gelibolu Yarımadası'nda görev yaptığını aktaran Luxon, "Hizmet edenlerle gurur duymaya devam etsek de burada olanları yüceltmiyoruz. Bunun için çok fazla şey biliyoruz. Onun yerine, Anzaklar'ın cesaretini ve azmini kabul ediyor, Osmanlı'nın gösterdiği kahramanlığa saygı duyuyoruz." dedi.

        Luxon, Çanakkale Savaşı'nın vermek istediği gerçek dersin unutulmaması gerektiğini belirterek, "Böyle bir şeyin bir daha asla yaşanmaması için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız." ifadesini kullandı.

        - Atatürk'ün yabancı ülke askerlerinin ailelerine gönderdiği mektup okundu

        Şafak Ayini'nde Avustralya ve Yeni Zelanda askerlerinden oluşan koro, günün anlam ve önemine ilişkin şarkılar seslendirdi.

        Yeni Zelanda'nın yerli halkı Maoriler'in "Karanga" adı verilen ve "Hoşgeldiniz" anlamına gelen seremonisi yapıldı.

        Etkinlik alanına Türkiye Cumhuriyeti adına Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Prenses Anne, Avustralya Genel Valisi Samantha Mostyn, Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon ve diğer ülkelerin temsilcileri çelenk sundu.

        Programda, 2. Kolordu Komutanlığından Yarbay Özkan Çelik, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale Savaşları'nda hayatını kaybeden yabancı ülke askerlerinin ailelerine gönderdiği mektubu okudu.

        Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı ile Avustralya ve Yeni Zelanda milli marşları okundu, dua edildi.

        Törene, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda, Almanya, Sri Lanka'nın büyükelçileri ve üst düzey yöneticileri katıldı.

        - Anzaklar ve Anzak Günü

        Anzak, Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusu (Australian and New Zealand Army Corps) kelimelerinin ilk harflerinin kısaltılmasından oluşuyor.

        Anzak Günü ise Avustralyalı ve Yeni Zelandalı askerlerin 25 Nisan 1915'te Gelibolu'da karaya çıkışının yıl dönümü olarak anılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anne ile kızı böyle öldü! Sulama kanalında kahreden ihmal!
        Anne ile kızı böyle öldü! Sulama kanalında kahreden ihmal!
        İşverenlere göre geleceğin meslekleri
        İşverenlere göre geleceğin meslekleri
        Sağanak yağmur ve toz taşınımı uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        Sağanak yağmur ve toz taşınımı uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        Çifte kupaya rekor prim!
        Çifte kupaya rekor prim!
        Üsküdar'da önce yumruklu sonra silahlı saldırıya uğradı
        Üsküdar'da önce yumruklu sonra silahlı saldırıya uğradı
        "Müzmin bekârım"
        "Müzmin bekârım"
        Macron'dan Putin'e: Yalan söylemeyi bırakması gerek
        Macron'dan Putin'e: Yalan söylemeyi bırakması gerek
        Yalanladılar
        Yalanladılar
        Bakan Memişoğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Memişoğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        İzmir'de hırsızlık operasyonu
        İzmir'de hırsızlık operasyonu
        Öğretmeni darp edenler yakalandı
        Öğretmeni darp edenler yakalandı
        Dışişleri'nden 1915 açıklaması: Reddediyoruz
        Dışişleri'nden 1915 açıklaması: Reddediyoruz
        Fırtına, kupada koptu!
        Fırtına, kupada koptu!
        "Trump Suudi Arabistan'a 100 milyar dolarlık silah satışı teklifinde bulunacak"
        "Trump Suudi Arabistan'a 100 milyar dolarlık silah satışı teklifinde bulunacak"
        "Adalar fayı baştan beri ölü bir fay"
        "Adalar fayı baştan beri ölü bir fay"
        Deprem sonrası iletişim neden kesildi?
        Deprem sonrası iletişim neden kesildi?
        Silivri'deki 6.2 büyüklüğündeki deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi
        Silivri'deki 6.2 büyüklüğündeki deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi
        Trump'tan Ukrayna Savaşı'na dair açıklamalar
        Trump'tan Ukrayna Savaşı'na dair açıklamalar
        Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbul depremi açıklaması!
        Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbul depremi açıklaması!
        "Biriken stresi bir sonraki yere yüklemedi"
        "Biriken stresi bir sonraki yere yüklemedi"

        Benzer Haberler

        Anzak askerler Gelibolu'da anıldı
        Anzak askerler Gelibolu'da anıldı
        Saçlarına kına yakılıp asker çorbası içen izciler, 57. Alay'ın 110 yıl önce...
        Saçlarına kına yakılıp asker çorbası içen izciler, 57. Alay'ın 110 yıl önce...
        Gelibolu Yarımadası'nda 57. Alay Vefa Yürüyüşü başladı
        Gelibolu Yarımadası'nda 57. Alay Vefa Yürüyüşü başladı
        Avustralya ve Yeni Zelandalılar "Şafak Ayini" için Anzak Koyu'na geldi
        Avustralya ve Yeni Zelandalılar "Şafak Ayini" için Anzak Koyu'na geldi
        Birleşik Krallık Kraliyet Prensesi Anne, Seddülbahir Kalesi'ni ziyaret etti
        Birleşik Krallık Kraliyet Prensesi Anne, Seddülbahir Kalesi'ni ziyaret etti
        Birleşik Krallık Kraliyet Prensesi Anne, Seddülbahir Kalesi'ni ziyaret etti
        Birleşik Krallık Kraliyet Prensesi Anne, Seddülbahir Kalesi'ni ziyaret etti