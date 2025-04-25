Gelibolu Yarımadası'ndaki Yeni Zelanda Anıtı'nda anma töreni düzenlendi

Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yılı etkinlikleri kapsamında Gelibolu Yarımadası'ndaki Conkbayırı'nda bulunan Yeni Zelanda Anıtı'nda tören yapıldı.

Britanya Ordusuna bağlı Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusu (ANZAC) bünyesinde Çanakkale'deki muharebelerde yaşamını yitiren Yeni Zelandalı askerlerin anıldığı program, ülkenin yerli halkı Maorilerin "Karanga" adı verilen ve "Hoş geldiniz" anlamına gelen seremonisiyle başladı.

Yeni Zelandalı askerlerin, trompet eşliğinde tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, İstiklal Marşı ve Yeni Zelanda Milli Marşı okundu.

Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon, törende yaptığı konuşmada, Yeni Zelanda'nın, Türkiye'nin ve farklı ülkelerin nice evlatlarının Gelibolu'daki bu topraklarda son nefesini verdiğine dikkati çekerek, "Şehitlerin fedakarlıklarından ders almayı onlara borçluyuz." dedi.

Luxon, Yeni Zelanda Parlamentosu'nun yaklaşık 100 adım ötesinde Gelibolu adını taşıyan bir plaket asılı olduğunu anlatarak, "Bu gibi andıçlar sadece burada yaşanan savaşın dehşetini değil aynı zamanda her yerde kalıcı barışa duyulan ihtiyacı da dile getirir." değerlendirmesinde bulundu.