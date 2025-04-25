Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Gözaltına alınan zanlı, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde kullanmak" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi. E.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

E.Y'nin adresinde yapılan aramada, 1626 adet sentetik ecza hapı, 1 kilo 212 gram sentetik toz uyuşturucu, 131,99 gram sentetik kannabinoid ile 234 gram uyuşturucu yapımında kullanıldığı değerlendirilen sıvı madde ele geçirildi.

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