Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi güvenli bölgeye demirletildi
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi, Karanlık Liman Demir Sahası'na çekildi.
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi, Karanlık Liman Demir Sahası'na çekildi.
Mısır'dan Yalova'ya giden, 172 metre boyundaki Panama bayraklı "MSC Prosperity-2" isimli geminin makinesi, Kepez önlerinde arızalandı.
Kaptanın durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine, geminin bulunduğu bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-13" ve "Kurtarma-17" römorkörleri sevk edildi.
Boğazı geçen diğer gemiler, arıza konusunda bilgilendirildi.
Manevrayla geri döndürülen gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık Liman Demir Sahası'na götürülerek demirletildi.
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