Çanakkale Valiliğinden fırtına uyarısı

Açıklamada, fırtına nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarının önem arz ettiği kaydedildi.

Valiliğin X hesabından yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre, 27 Nisan Pazar günü akşam saatlerinden itibaren, Kuzey Ege'nin kuzey kesimlerinde fırtına beklendiği belirtildi.

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