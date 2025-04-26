Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale Valiliğinden fırtına uyarısı

        Çanakkale Valiliği, Kuzey Ege Denizi'nde fırtına uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 15:58 Güncelleme: 26.04.2025 - 15:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale Valiliğinden fırtına uyarısı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çanakkale Valiliği, Kuzey Ege Denizi'nde fırtına uyarısında bulundu.

        Valiliğin X hesabından yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre, 27 Nisan Pazar günü akşam saatlerinden itibaren, Kuzey Ege'nin kuzey kesimlerinde fırtına beklendiği belirtildi.

        Açıklamada, fırtına nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarının önem arz ettiği kaydedildi.

        Fırtınanın 30 Nisan Çarşamba günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İBB'ye yeni operasyon: 53 kişi için gözaltı kararı!
        İBB'ye yeni operasyon: 53 kişi için gözaltı kararı!
        Kandilli'den açıklama: Artçılar bir süre daha devam edebilir
        Kandilli'den açıklama: Artçılar bir süre daha devam edebilir
        İran'ın Bender Abbas Limanı'nda şiddetli patlama
        İran'ın Bender Abbas Limanı'nda şiddetli patlama
        "Görevimizin başındayız, mücadelemize devam edeceğiz!"
        "Görevimizin başındayız, mücadelemize devam edeceğiz!"
        O kanser belirti vermeden ciğerlere ilerleyebiliyor! Riskiniz varsa şikayet beklemeyin
        O kanser belirti vermeden ciğerlere ilerleyebiliyor! Riskiniz varsa şikayet beklemeyin
        FUTBOLUN KALBİ HT SPOR'DA ATIYOR...
        FUTBOLUN KALBİ HT SPOR'DA ATIYOR...
        Fenerbahçe yeni stat projesini duyurdu!
        Fenerbahçe yeni stat projesini duyurdu!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İşte Mourinho'nun Gaziantep FK 11'i!
        İşte Mourinho'nun Gaziantep FK 11'i!
        Kuyumcu katiline ceza yok!
        Kuyumcu katiline ceza yok!
        "Kötü alışkanlıklara yol açtığı için bıraktım"
        "Kötü alışkanlıklara yol açtığı için bıraktım"
        Japonya'da 400 yıllık ilginç gelenek!
        Japonya'da 400 yıllık ilginç gelenek!
        Kadın sürücünün önün kesmişti! O maganda gözaltında
        Kadın sürücünün önün kesmişti! O maganda gözaltında
        Epstein'i suçlayan Virginia Giuffre ölü bulundu
        Epstein'i suçlayan Virginia Giuffre ölü bulundu
        Papa Francis bugün defnediliyor
        Papa Francis bugün defnediliyor
        Dursun Özbek'ten peş peşe müjdeler!
        Dursun Özbek'ten peş peşe müjdeler!
        Diyet listenizden ekmek çıktıysa bu besinleri deneyin
        Diyet listenizden ekmek çıktıysa bu besinleri deneyin
        Tek belirtisi unutkanlık değil!
        Tek belirtisi unutkanlık değil!
        Türkiye'nin genç piyano dehaları: İlyun Bürkev ve Arya Su Gülenç
        Türkiye'nin genç piyano dehaları: İlyun Bürkev ve Arya Su Gülenç
        Medyada yeni dönem
        Medyada yeni dönem

        Benzer Haberler

        Gelibolu'da yağmur duası yapıldı
        Gelibolu'da yağmur duası yapıldı
        Çanakkale'de Zıpkınla Balık Avı ve Serbest Dalış Çalıştayı düzenlendi
        Çanakkale'de Zıpkınla Balık Avı ve Serbest Dalış Çalıştayı düzenlendi
        AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Yenice'de muhtarlarla buluştu
        AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Yenice'de muhtarlarla buluştu
        Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi güvenli bölgeye demirletildi
        Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi güvenli bölgeye demirletildi
        Çanakkale Boğazı'ndaki arızalı gemi, römorkör tarafından çekildi
        Çanakkale Boğazı'ndaki arızalı gemi, römorkör tarafından çekildi
        Gelibolu'da balıkçıların kayıkları için yeni rampa yapıldı
        Gelibolu'da balıkçıların kayıkları için yeni rampa yapıldı