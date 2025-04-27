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        Beşiktaş taraftarları Çanakkale Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti

        Beşiktaşlı taraftarlar, Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 15:18 Güncelleme: 27.04.2025 - 15:38
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        Beşiktaş taraftarları Çanakkale Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti
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        Beşiktaşlı taraftarlar, Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti.

        İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale'den taraftarlar, Çanakkale 1915 Beşiktaşlılar Derneğince Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yıl dönümü dolayısıyla düzenlen etkinlik kapsamında Gelibolu Yarımadası'na geldi.

        Tarihi Alan'daki şehitlik ve anıtları aileleriyle ziyaret eden taraftarlar, gezinin son durağı olan Şehitler Abidesi'nde bir araya geldi.

        Yaklaşık 500 kişiden oluşan taraftar grubu, Şehitler Abidesi önünde, üzerinde "Onlar ölmediler, Çanakkale'de ölümsüzleştiler" yazılı dev pankart açtı.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından taraftarlar, günün anısına fotoğraf çektirdi.

        Çanakkale 1915 Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Fatih Akın, İstanbul ve Balıkesir'den gelen derneklerin katılımıyla, Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yılı dolayısıyla bu etkinliği gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bugün burada var olmamızın nedeni olan, yapılan büyük savaşlarda hayatını kaybeden şehitlerimizin ruhuna bir Fatiha okuduk, atalarımızı yad ettik. Etkinliğe katılım sağlayan dernek üyeleriyle şehitliklerimizi ziyaret ettik." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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