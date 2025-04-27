Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Kuzey Ege'de deniz ulaşımına fırtına engeli

        Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya yarın yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 17:13 Güncelleme: 27.04.2025 - 17:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kuzey Ege'de deniz ulaşımına fırtına engeli
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya yarın yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.

        Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Geyikli-Bozcaada hattında olumsuz hava şartları nedeniyle tarifede bulunan planlı tüm seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

        Açıklamada, saatteki hızı yer yer 80 kilometreye ulaşması beklenen fırtına nedeniyle yarın Geyikli-Bozcaada hattındaki tüm planlı seferlerin de gerçekleştirilemeyeceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dikkat! Fırtına...
        Dikkat! Fırtına...
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum
        "Kaçanlar geri dönebilir"
        "Kaçanlar geri dönebilir"
        Fenerbahçe'den hakem kararlarına tepki!
        Fenerbahçe'den hakem kararlarına tepki!
        İran'ın Bender Abbas Limanı'ndaki patlamada can kaybı yükseldi!
        İran'ın Bender Abbas Limanı'ndaki patlamada can kaybı yükseldi!
        Eski hakemler değerlendirdi: Bu çok net bir penaltı!
        Eski hakemler değerlendirdi: Bu çok net bir penaltı!
        Papa'nın kabri ziyaretçi akınına uğradı
        Papa'nın kabri ziyaretçi akınına uğradı
        Trafik tartışması ölümle sonuçlandı
        Trafik tartışması ölümle sonuçlandı
        Estetik itirafı
        Estetik itirafı
        Cinayeti açılmamış peynir paketi çözdü
        Cinayeti açılmamış peynir paketi çözdü
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        'Kehanet niteliği'ndeki mektuba 400 bin dolar
        'Kehanet niteliği'ndeki mektuba 400 bin dolar
        Sefalet içinde öldü
        Sefalet içinde öldü
        Kabine gündeminde hangi başlıklar var?
        Kabine gündeminde hangi başlıklar var?
        Yılbaşından bu yana 2 milyon 126 bin 384 hız cezası
        Yılbaşından bu yana 2 milyon 126 bin 384 hız cezası
        5 dakikalık egzersizlerle önlemek mümkün!
        5 dakikalık egzersizlerle önlemek mümkün!
        Kalabalığın arasına daldı! Ölü ve yaralılar var
        Kalabalığın arasına daldı! Ölü ve yaralılar var
        Gözünüzü açtığınız ilk 10 dakikada bunları yapın!
        Gözünüzü açtığınız ilk 10 dakikada bunları yapın!
        Sahte dövizle alışveriş yapan turist, sınır dışı edildi
        Sahte dövizle alışveriş yapan turist, sınır dışı edildi
        112'yi gereksiz yere meşgul edenlere ceza artıyor
        112'yi gereksiz yere meşgul edenlere ceza artıyor

        Benzer Haberler

        Çan'da geleneksel köy hayırları başladı
        Çan'da geleneksel köy hayırları başladı
        Beşiktaş taraftarları Çanakkale Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti
        Beşiktaş taraftarları Çanakkale Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti
        Gelibolu Beşiktaşlılar Derneğinden kan bağışı kampanyası
        Gelibolu Beşiktaşlılar Derneğinden kan bağışı kampanyası
        Çanakkale Valiliğinden fırtına uyarısı
        Çanakkale Valiliğinden fırtına uyarısı
        Gelibolu'da yağmur duası yapıldı
        Gelibolu'da yağmur duası yapıldı
        Çanakkale'de Zıpkınla Balık Avı ve Serbest Dalış Çalıştayı düzenlendi
        Çanakkale'de Zıpkınla Balık Avı ve Serbest Dalış Çalıştayı düzenlendi