Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider'den Ezine ve Ayvacık ilçelerine ziyaret

        AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Ezine ve Ayvacık ilçelerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 12:32 Güncelleme: 28.04.2025 - 12:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider'den Ezine ve Ayvacık ilçelerine ziyaret
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Ezine ve Ayvacık ilçelerini ziyaret etti.

        Milletvekili Gider, ilk olarak Ezine ilçesinde Ezine Kaymakamı Yunus Kızılgüneş ile bir araya geldi.

        Ziyarete Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, AK Parti Ayvacık İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Ünsal ve AK Parti Ezine İlçe Başkanı Serkan Doğan da eşlik etti.

        Kaymakam Kızılgüneş, Ezine ilçesinin sorunlarının ve çözüm önerilerinin konuşulduğu ziyaretten dolayı Milletvekili Gider ve beraberindekilere teşekkür etti.

        Ezine'nin ardından Ayvacık ilçesine geçen Gider, Ayvacık Kaymakamı Salih Sak'ı ziyaret etti.

        Kaymakamlık ziyaretinde Gider'e AK Parti Ayvacık İlçe Başkanı Yılmaz Ak, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Asuman Genç, AK Parti Ayvacık İl Genel Meclis Üyesi Fatih Kocabıyık ve AK Parti Ayvacık İlçe Teşkilat İşleri Başkanı İsmail Güler eşlik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        “Bant” ifadesi
        “Bant” ifadesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan göçmen sayısını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan göçmen sayısını açıkladı
        Sırrı Süreyya Önder ile ilgili açıklama: Başka bir kırılma noktasındayız
        Sırrı Süreyya Önder ile ilgili açıklama: Başka bir kırılma noktasındayız
        Abramoviç'in villası gözaltındaki Onur Soytürk'e soruldu
        Abramoviç'in villası gözaltındaki Onur Soytürk'e soruldu
        46 milyon kişi incelendi! Bilim o soruya cevap verdi
        46 milyon kişi incelendi! Bilim o soruya cevap verdi
        Lemina'dan sonra bambaşka Torreira!
        Lemina'dan sonra bambaşka Torreira!
        Samsun'da heyelan! 3 kişi hayatını kaybetti
        Samsun'da heyelan! 3 kişi hayatını kaybetti
        Trabzonspor U19, tarihi finalde Barcelona karşısında!
        Trabzonspor U19, tarihi finalde Barcelona karşısında!
        Kabine toplanıyor... İşte masadaki konular
        Kabine toplanıyor... İşte masadaki konular
        Uyumadan önce telefonla vakit geçirenlerin bilmesi gerekenler!
        Uyumadan önce telefonla vakit geçirenlerin bilmesi gerekenler!
        Otomotivde 'jeneratörlü' araç akımı
        Otomotivde 'jeneratörlü' araç akımı
        Yazgülü'nün ölümündeki detaylar ortaya çıktı!
        Yazgülü'nün ölümündeki detaylar ortaya çıktı!
        1100 yıllık antik testinin içi ağzı açıldı
        1100 yıllık antik testinin içi ağzı açıldı
        "Seni bundan kurtarmam lâzım"
        "Seni bundan kurtarmam lâzım"
        "Osimhen için kampanya yapılsın!"
        "Osimhen için kampanya yapılsın!"
        Putin'den Rusya için savaşan Kuzey Kore askerlerine teşekkür
        Putin'den Rusya için savaşan Kuzey Kore askerlerine teşekkür
        Haklı fesihte 6 güne dikkat!
        Haklı fesihte 6 güne dikkat!
        Gladyatörler kentinde 2 bin yıllık girlandlı lahit keşfi
        Gladyatörler kentinde 2 bin yıllık girlandlı lahit keşfi
        Bu illere dikkat! 5 bölgede sağanak!
        Bu illere dikkat! 5 bölgede sağanak!
        Trump'ın ilk 100 gününe damga vuran altı dönüm noktası
        Trump'ın ilk 100 gününe damga vuran altı dönüm noktası

        Benzer Haberler

        Motosikletiyle çıktığı Anadolu turunda Çanakkale'nin simgelerini resmetti
        Motosikletiyle çıktığı Anadolu turunda Çanakkale'nin simgelerini resmetti
        Kuzey Ege'de feribot seferlerine fırtına engeli
        Kuzey Ege'de feribot seferlerine fırtına engeli
        Çanakkale'de feribot seferlerine 'fırtına' engeli
        Çanakkale'de feribot seferlerine 'fırtına' engeli
        Çanakkale'de ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
        Çanakkale'de ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
        Kuzey Ege'de deniz ulaşımına fırtına engeli
        Kuzey Ege'de deniz ulaşımına fırtına engeli
        Çan'da geleneksel köy hayırları başladı
        Çan'da geleneksel köy hayırları başladı