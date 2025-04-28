AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider'den Ezine ve Ayvacık ilçelerine ziyaret

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Ezine ve Ayvacık ilçelerini ziyaret etti.

Milletvekili Gider, ilk olarak Ezine ilçesinde Ezine Kaymakamı Yunus Kızılgüneş ile bir araya geldi.

Ziyarete Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, AK Parti Ayvacık İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Ünsal ve AK Parti Ezine İlçe Başkanı Serkan Doğan da eşlik etti.

Kaymakam Kızılgüneş, Ezine ilçesinin sorunlarının ve çözüm önerilerinin konuşulduğu ziyaretten dolayı Milletvekili Gider ve beraberindekilere teşekkür etti.

Ezine'nin ardından Ayvacık ilçesine geçen Gider, Ayvacık Kaymakamı Salih Sak'ı ziyaret etti.

Kaymakamlık ziyaretinde Gider'e AK Parti Ayvacık İlçe Başkanı Yılmaz Ak, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Asuman Genç, AK Parti Ayvacık İl Genel Meclis Üyesi Fatih Kocabıyık ve AK Parti Ayvacık İlçe Teşkilat İşleri Başkanı İsmail Güler eşlik etti.