Çanakkale Yeşilay'dan Jandarma erlerine farkındalık eğitimi

TBM programının birincil önleme yaklaşımı çerçevesinde yürütülen eğitimde, katılımcılara sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırılması amaçlanırken, alkol, tütün, madde, teknoloji ve kumar bağımlılıklarıyla ilgili temel bilgiler aktarıldı.

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