Çanakkale Yeşilay'dan Jandarma erlerine farkındalık eğitimi
Yeşilay Çanakkale Şubesince, Ezine İlçe Jandarma Eğitim Komutanlığında görevli 369 er ve erbaşa, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele (TBM) Yetişkin Eğitimi verildi.
Yeşilay Çanakkale Şubesince, Ezine İlçe Jandarma Eğitim Komutanlığında görevli 369 er ve erbaşa, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele (TBM) Yetişkin Eğitimi verildi.
TBM programının birincil önleme yaklaşımı çerçevesinde yürütülen eğitimde, katılımcılara sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırılması amaçlanırken, alkol, tütün, madde, teknoloji ve kumar bağımlılıklarıyla ilgili temel bilgiler aktarıldı.
Eğitimin ardından Yeşilay Danışmanlık Merkezinin (YEDAM) sunduğu ücretsiz psikososyal destek hizmetleri de tanıtıldı.
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