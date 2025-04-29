ÇOMÜ'de "Koşamayanlar İçin Koşuyoruz" etkinliği düzenlendi

Pilav ikramı ile son bulan etkinliğe, ÇOMÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Evren Karayel Gökkaya, Prof. Dr. Arda Aydın ve ÇOMÜ Spor Birliği Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Deniz Ünver’in yanı sıra akademisyenler, idari personeller ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte derece yapan yarışmacılara Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Evren Karayel Gökkaya ve Prof. Dr. Arda Aydın tarafından madalya takdimi yapıldı.

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