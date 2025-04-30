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        Gelibolu'daki Karainebeyli köyüne yangın havuzu inşa edilecek

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi Karainebeyli köyüne olası yangınlarla mücadele için yangın havuzu inşa edilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 12:47 Güncelleme: 30.04.2025 - 12:51
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        Gelibolu'daki Karainebeyli köyüne yangın havuzu inşa edilecek
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi Karainebeyli köyüne olası yangınlarla mücadele için yangın havuzu inşa edilecek.

        Çam ormanlarıyla çevrili Gelibolu'da olası orman yangınlarıyla mücadelede kullanılacak helikopter ve arazözlerin su alabilecekleri 600 tonluk yangın havuzunun inşası için yer belirleme işlemi tamamlandı.

        AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Necati Tarıman, AK Parti Gelibolu İlçe Başkanı Samet Ak ve Karainebeyli köyü Muhtarı Ali Yıldırım, havuzun inşası için Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan yer düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.

        AK Parti İlçe Başkanı Samet Ak, burada yaptığı açıklamada, orman yangınlarına müdahale eden helikopterlerin işini kolaylaştırmak amacıyla 600 ton kapasiteli, aynı anda 20 arazözün su alabileceği havuzun yer belirleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından inşaata başlanacağını aktardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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