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        Gelibolu'da Kitap Festivali başladı

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Kitap Festivali başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 09:36 Güncelleme: 02.05.2025 - 09:36
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        Gelibolu'da Kitap Festivali başladı
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Kitap Festivali başladı.

        Gelibolu Belediyesi tarafından Gelibolu Atatürk Kültür Merkezi'nde 6 Mayıs'a kadar sürecek festivalin açılışına Belediye Başkan Yardımcısı Burak Batır, belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Handan Erkenoğlu ve çok sayıda kitapsever katıldı.

        6 Mayıs'a kadar sürecek Kitap Festivali'nin ilk gününde 5 yazar kitaplarını kitapseverlerle buluşturdu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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