Gelibolu'da Kitap Festivali başladı

Gelibolu Belediyesi tarafından Gelibolu Atatürk Kültür Merkezi'nde 6 Mayıs'a kadar sürecek festivalin açılışına Belediye Başkan Yardımcısı Burak Batır, belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Handan Erkenoğlu ve çok sayıda kitapsever katıldı.

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