Fatih Sultan Mehmet'i anmak için yola çıkan motosikletliler Çanakkale'de buluştu

Fatih Sultan Mehmet'i vefatının 544. yılında anmak için İstanbul'dan yola çıkan Osmanlı Motosiklet Derneği üyesi 110 motosikletli Çanakkale'ye geldi.

Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'daki Fatih Camisi'nin bahçesinde bulunan türbesine giderek dua eden dernek üyeleri, daha sonra 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçerek Çanakkale'ye ulaştı.

Burada önce Troya Atı önünde bir araya gelen sürücüler daha sonra kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezdi.

Grup daha sonra feribota binerek Conkbayırı, 57. Alay Şehitliği, Selçuklu Sağlık Müzesi, Seddülbahir Kalesi, Kilitbahir Kalesi ve Kızılay Ağadere Müzesini ziyaret etti.

Osmanlı Motosiklet Derneği üyeleri, Çanakkale Şehitler Abidesi'nde saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

Derneğin Genel Başkanı Burçin Özsayar, AA muhabirine, her yıl Çanakkale'de ecdat ziyaretleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Etkinliğe, Türkiye'nin birçok kentinden katılım olduğunu belirten Özsayar, "Farklı illerden gelen yiğitlerle Çanakkale'de bir araya geldik ve ecdadı ziyaret ettik. Yaklaşık 8-9 ilden toplam 110 motorcu, ecdadı ziyaret için bu sene buradayız. Her sene bu etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz çok şükür." ifadesini kullandı.