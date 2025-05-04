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        Fatih Sultan Mehmet'i anmak için yola çıkan motosikletliler Çanakkale'de buluştu

        Fatih Sultan Mehmet'i vefatının 544. yılında anmak için İstanbul'dan yola çıkan Osmanlı Motosiklet Derneği üyesi 110 motosikletli Çanakkale'ye geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 14:55 Güncelleme: 04.05.2025 - 14:55
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        Fatih Sultan Mehmet'i anmak için yola çıkan motosikletliler Çanakkale'de buluştu
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        Fatih Sultan Mehmet'i vefatının 544. yılında anmak için İstanbul'dan yola çıkan Osmanlı Motosiklet Derneği üyesi 110 motosikletli Çanakkale'ye geldi.

        Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'daki Fatih Camisi'nin bahçesinde bulunan türbesine giderek dua eden dernek üyeleri, daha sonra 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçerek Çanakkale'ye ulaştı.

        Burada önce Troya Atı önünde bir araya gelen sürücüler daha sonra kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezdi.

        Grup daha sonra feribota binerek Conkbayırı, 57. Alay Şehitliği, Selçuklu Sağlık Müzesi, Seddülbahir Kalesi, Kilitbahir Kalesi ve Kızılay Ağadere Müzesini ziyaret etti.

        Osmanlı Motosiklet Derneği üyeleri, Çanakkale Şehitler Abidesi'nde saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

        Derneğin Genel Başkanı Burçin Özsayar, AA muhabirine, her yıl Çanakkale'de ecdat ziyaretleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Etkinliğe, Türkiye'nin birçok kentinden katılım olduğunu belirten Özsayar, "Farklı illerden gelen yiğitlerle Çanakkale'de bir araya geldik ve ecdadı ziyaret ettik. Yaklaşık 8-9 ilden toplam 110 motorcu, ecdadı ziyaret için bu sene buradayız. Her sene bu etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz çok şükür." ifadesini kullandı.

        Dernek Başkan Yardımcısı Selçuk Damaoğlu da gelecekte Macaristan'daki Büyük Türk Kurultayı'na katılmayı, Türk cumhuriyetlerini ziyaret etmeyi ve motosikletle umre ziyareti yapmayı planladıklarını aktardı.

        Derneğin İzmir Şube Başkanı Sedat Ertürk de İzmir'den 35 motosikletli olarak etkinliğe katıldıklarını anlatarak, "Onlara layık bir torun, layık bir evlat olmaya çalışıyoruz." dedi.

        Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Erkul bu tür sosyal sorumluluk projelerinde yer almaktan mutluluk duyduklarını anlattı.

        Babasıyla İzmir'den gelen Mehmet Emin Güneş de Çanakkale'de bulunmaktan gurur duyduğunu belirterek, "Öncelikle Osmanlı Motosiklet Kulübü olarak buraya gelmemizin amacı şehitlerimizi anmak. Babamla motosikletin arkasında geldim. Güzel hissettiriyor ama yol biraz uzundu. Gurur duyuyorum ve çok güzel bir tarihimizin olduğunu fark ediyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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