Çanakkale'de özel eğitim öğrencilerine trafik polisliğini tanıttılar

Öğrenciler, Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği önü uygulama noktasında polis ekiplerinin gözetimi altında temsili trafik denetimi ve kontrolü yaptı.

Emniyet kemerinin önemi, trafik levhalarının anlamları hususunda da bilgilendirilen öğrencilere boyama kitabı, şapka ve düdük hediye edildi. Öğrenciler afişlerle "Bir kural bir ömür" kampanyasına da destek verdi.

Ayvacık Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nde trafik polisleriyle bir araya gelen 12 özel eğitim öğrencisi, trafik araçlarına binerek teorik ve uygulamalı eğitimlerle trafik kuralları konusunda bilgilendirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.