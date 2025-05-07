Çanakkale'den Ağrı'ya kitap ve oyunca gönderildi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulunda görev yapan öğretmen Hatice Yakın ile öğrencileri, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki bir ilkokula kitap ve oyuncak gönderdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.