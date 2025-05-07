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        Çanakkale'den Ağrı'ya kitap ve oyunca gönderildi

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulunda görev yapan öğretmen Hatice Yakın ile öğrencileri, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki bir ilkokula kitap ve oyuncak gönderdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 11:27 Güncelleme: 07.05.2025 - 11:27
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        Çanakkale'den Ağrı'ya kitap ve oyunca gönderildi
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulunda görev yapan öğretmen Hatice Yakın ile öğrencileri, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki bir ilkokula kitap ve oyuncak gönderdi.

        Doğubayazıt'taki Bardaklı Hüsnü M. Özyeğin İlkokulunda 2019-2022 yılları arasında görev yapan Hatice Yakın, tayin olduğu Gelibolu 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulunda mesleğini sürdürüyor.

        Okuldaki, "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" adlı projede görev alan Yakın, öğrencileriyle birlikte kitap ve oyuncak topladı.

        Toplanan kitap ve oyuncaklar kutulanarak, kargo aracılığıyla Bardaklı Hüsnü M. Özyeğin İlkokuluna gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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