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        Biga'da Yeşilay bağımlılıkla mücadele eğitimi verdi

        Yeşilay Çanakkale Şubesi tarafından sürdürülen bağımlılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Biga ilçesindeki öğrenci velilerine yönelik eğitim düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 14:19 Güncelleme: 07.05.2025 - 14:19
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        Biga'da Yeşilay bağımlılıkla mücadele eğitimi verdi
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        Yeşilay Çanakkale Şubesi tarafından sürdürülen bağımlılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Biga ilçesindeki öğrenci velilerine yönelik eğitim düzenlendi.

        Eğitimde, tütün, alkol, kumar, uyuşturucu madde ve teknoloji bağımlılığına karşı önleyici bilgiler paylaşılırken, bağımlılıkların bireyler ve aileler üzerindeki olumsuz etkileri, bağımlılıkla mücadele yöntemleri ile sağlıklı yaşamın önemi anlatıldı.

        Ayrıca, bağımlılıkla mücadelede önleme ve rehabilitasyon hizmeti sunan, gizlilik esaslı ve ücretsiz destek sağlayan Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) hakkında da bilgilendirme yapıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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