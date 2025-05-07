Biga'da Yeşilay bağımlılıkla mücadele eğitimi verdi

Yeşilay Çanakkale Şubesi tarafından sürdürülen bağımlılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Biga ilçesindeki öğrenci velilerine yönelik eğitim düzenlendi.

Eğitimde, tütün, alkol, kumar, uyuşturucu madde ve teknoloji bağımlılığına karşı önleyici bilgiler paylaşılırken, bağımlılıkların bireyler ve aileler üzerindeki olumsuz etkileri, bağımlılıkla mücadele yöntemleri ile sağlıklı yaşamın önemi anlatıldı.

Ayrıca, bağımlılıkla mücadelede önleme ve rehabilitasyon hizmeti sunan, gizlilik esaslı ve ücretsiz destek sağlayan Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) hakkında da bilgilendirme yapıldı.