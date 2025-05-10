Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Mumdan çiçek buketleri Anneler Günü için hazırlanıyor

        SEVİ GÖZAY UĞURLU - Çanakkale'deki atölyelerinde kişiselleştirilmiş hediyeler tasarlayan kadın girişimciler Kübra Canbolat ve Esra Baltaoğlu, Anneler Günü için mumdan yapılan çiçek buketi ürünleri hazırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 13:08 Güncelleme: 10.05.2025 - 13:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mumdan çiçek buketleri Anneler Günü için hazırlanıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SEVİ GÖZAY UĞURLU - Çanakkale'deki atölyelerinde kişiselleştirilmiş hediyeler tasarlayan kadın girişimciler Kübra Canbolat ve Esra Baltaoğlu, Anneler Günü için mumdan yapılan çiçek buketi ürünleri hazırlıyor.

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü mezunu Kübra Canbolat'ın yolu, iş ortağı olan ÇOMÜ Fen Fakültesi Kimya Bölümü mezunu Esra Baltaoğlu ile kesişti.

        Mezun oldukları branşta işlerini sürdürmek yerine hayallerinin peşinden giden iki kadın girişimci, açtıkları atölyede tarak, ayna ve anahtarlık gibi kişiselleştirilmiş hediyelerin yanı sıra gerçeğini aratmayan mumdan yapılmış çiçek buketleri tasarlamaya başladı.

        Girişimciler, rengarenk ve kokulu bitkisel içerikli mum buketlerini, yaklaşan Anneler Günü'ne yetiştirmek için yoğun bir tempoda çalışıyor.

        - "Güzel kokusu ve görüntüsüyle göz dolduruyor"

        Kübra Canbolat, AA muhabirine, kişiye özel mum çiçek buketlerinin yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

        Canlı çiçek buketinin kısa ömürlü olduğunu anlatan Canbolat, "Mumdan çiçek buketi 1-2 ay boyunca ev ortamında güzel kokusuyla, görüntüsüyle tercih ediliyor. O sebeple canlı çiçek aranjmanlarına alternatif olarak mum çiçek aranjmanları yapmak istedik." dedi.

        Canbolat, buketleri büyük ve küçük boyutlarda üretebildiklerini aktararak, her bütçeye hitap etmeye çalıştıklarını dile getirdi.

        Mumdan çiçeklere ilginin yoğun olduğunu belirten Canbolat, "Çiçek kokusu duyabildiğiniz, görsel olarak da sizi çiçek olduğuna ikna eden ve özgün tasarımlar içeren aranjmanlar yapıyoruz. Buketlerimize notlar, etiketler ekleyerek, kişiselleştirilmiş hikayeler anlatabiliyoruz." diye konuştu.

        Canbolat, buketlerin yanı sıra gerçeğinden ayırt edilemeyen mumdan pastalar da yaptıklarını ifade etti.

        - Solan canlı çiçeklere alternatif

        Esra Baltaoğlu da tamamen bitkisel içerikli ve vegan olan soya wax kullanarak ürettikleri mumların sağlıklı ve uzun ömürlü olduğunu vurguladı.

        Yaklaşan Anneler Günü için çok sayıda sipariş aldıklarını ve bunları yetiştirmek için yoğun tempoda çalıştıklarını anlatan Baltaoğlu, şöyle konuştu:

        "Buketlerimiz aslında çiçekten ziyade mum olduğu için çok uzun süre kullanılabilir. Soya wax kullandığımız için kokularını da uzun zaman muhafaza ediyor. Evinizde dekoratif olarak kullanabileceğiniz çok güzel bir ürün. Anneler Günü'nde annelerimize en çok aldığımız hediyelerden birisi de çiçek buketleri oluyor. Ancak çiçekler bir süre sonra solduğu için annemize hatıra olarak kalamıyor maalesef. O yüzden mum çiçek buketleri hatıra kalması açısından daha iyi bir alternatif olabilir. Hem de eğer mum seviyorlarsa, içinden istediği çiçeği çıkartıp, istediği zaman yakabilir."

        Baltaoğlu, mumdan yapılan çiçek buketlerinin Çanakkale'deki atölyelerinin yanı sıra sosyal medya hesaplarından da sipariş edilebileceğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Holding önündeki cinayete 6 gözaltı! Tazminat dayağıyla ölüm!
        Holding önündeki cinayete 6 gözaltı! Tazminat dayağıyla ölüm!
        Pakistan: Hindistan durursa biz de dururuz!
        Pakistan: Hindistan durursa biz de dururuz!
        "Sıkı ve kararlı duruşumuzu korumamız gerekiyor"
        "Sıkı ve kararlı duruşumuzu korumamız gerekiyor"
        Adana'da kan donduran olay! Çöpten çıktı... Çocuğa ait kafatası!
        Adana'da kan donduran olay! Çöpten çıktı... Çocuğa ait kafatası!
        'Taşlaşmış düğün merasimi'nin ardında yatan dramatik hikaye
        'Taşlaşmış düğün merasimi'nin ardında yatan dramatik hikaye
        Beşiktaş'ta seçim zamanı
        Beşiktaş'ta seçim zamanı
        MİT'ten sahte baz istasyonu operasyonu!
        MİT'ten sahte baz istasyonu operasyonu!
        1. Derece sit alanı! 5 yıldızlı iki otelden falezlere gizli tünel!
        1. Derece sit alanı! 5 yıldızlı iki otelden falezlere gizli tünel!
        Trabzon'da kritik randevu!
        Trabzon'da kritik randevu!
        Met Gala'nın teması Black Dandyism nedir, ne değildir?
        Met Gala'nın teması Black Dandyism nedir, ne değildir?
        Çalışan emeklinin maaşı düşer mi?
        Çalışan emeklinin maaşı düşer mi?
        Fiyatı 100 bin lirayı buluyor! "Büyük talep görüyor"
        Fiyatı 100 bin lirayı buluyor! "Büyük talep görüyor"
        "2 penaltı, 3 kırmızıyı atladı!"
        "2 penaltı, 3 kırmızıyı atladı!"
        Mesaj değil kâbus! "Annen ve baban öldü! Sıra sende!"
        Mesaj değil kâbus! "Annen ve baban öldü! Sıra sende!"
        Bir ay yaklaşamayacak
        Bir ay yaklaşamayacak
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        25 dakika kuralı ile ertelemeye son!
        25 dakika kuralı ile ertelemeye son!
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakırhan, Buldan ve Türk, Habertürk'e konuştu
        Bakırhan, Buldan ve Türk, Habertürk'e konuştu
        Mourinho'dan "Kalacak mısın?" sorusuna tepkili cevap!
        Mourinho'dan "Kalacak mısın?" sorusuna tepkili cevap!

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de çeltik ekim alanlarında sivrisinekle mücadele çalışması başlat...
        Çanakkale'de çeltik ekim alanlarında sivrisinekle mücadele çalışması başlat...
        Ezine Gıda İhtisas OSB'ye 600 milyon liralık yatırım
        Ezine Gıda İhtisas OSB'ye 600 milyon liralık yatırım
        Çanakkale'de beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları 3 kişiye umut oldu
        Çanakkale'de beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları 3 kişiye umut oldu
        Ayvacık'ta "Orman Benim" etkinliği düzenlendi
        Ayvacık'ta "Orman Benim" etkinliği düzenlendi
        Gelibolu'da yağmur duası yapıldı
        Gelibolu'da yağmur duası yapıldı
        Uluslararası Çanakkale Seramik Festivali başladı
        Uluslararası Çanakkale Seramik Festivali başladı