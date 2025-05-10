Mumdan çiçek buketleri Anneler Günü için hazırlanıyor

SEVİ GÖZAY UĞURLU - Çanakkale'deki atölyelerinde kişiselleştirilmiş hediyeler tasarlayan kadın girişimciler Kübra Canbolat ve Esra Baltaoğlu, Anneler Günü için mumdan yapılan çiçek buketi ürünleri hazırlıyor.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü mezunu Kübra Canbolat'ın yolu, iş ortağı olan ÇOMÜ Fen Fakültesi Kimya Bölümü mezunu Esra Baltaoğlu ile kesişti.

Mezun oldukları branşta işlerini sürdürmek yerine hayallerinin peşinden giden iki kadın girişimci, açtıkları atölyede tarak, ayna ve anahtarlık gibi kişiselleştirilmiş hediyelerin yanı sıra gerçeğini aratmayan mumdan yapılmış çiçek buketleri tasarlamaya başladı.

Girişimciler, rengarenk ve kokulu bitkisel içerikli mum buketlerini, yaklaşan Anneler Günü'ne yetiştirmek için yoğun bir tempoda çalışıyor.

- "Güzel kokusu ve görüntüsüyle göz dolduruyor"

Kübra Canbolat, AA muhabirine, kişiye özel mum çiçek buketlerinin yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Esra Baltaoğlu da tamamen bitkisel içerikli ve vegan olan soya wax kullanarak ürettikleri mumların sağlıklı ve uzun ömürlü olduğunu vurguladı.

Mumdan çiçeklere ilginin yoğun olduğunu belirten Canbolat, "Çiçek kokusu duyabildiğiniz, görsel olarak da sizi çiçek olduğuna ikna eden ve özgün tasarımlar içeren aranjmanlar yapıyoruz. Buketlerimize notlar, etiketler ekleyerek, kişiselleştirilmiş hikayeler anlatabiliyoruz." diye konuştu.

Canlı çiçek buketinin kısa ömürlü olduğunu anlatan Canbolat, "Mumdan çiçek buketi 1-2 ay boyunca ev ortamında güzel kokusuyla, görüntüsüyle tercih ediliyor. O sebeple canlı çiçek aranjmanlarına alternatif olarak mum çiçek aranjmanları yapmak istedik." dedi.

Yaklaşan Anneler Günü için çok sayıda sipariş aldıklarını ve bunları yetiştirmek için yoğun tempoda çalıştıklarını anlatan Baltaoğlu, şöyle konuştu:

"Buketlerimiz aslında çiçekten ziyade mum olduğu için çok uzun süre kullanılabilir. Soya wax kullandığımız için kokularını da uzun zaman muhafaza ediyor. Evinizde dekoratif olarak kullanabileceğiniz çok güzel bir ürün. Anneler Günü'nde annelerimize en çok aldığımız hediyelerden birisi de çiçek buketleri oluyor. Ancak çiçekler bir süre sonra solduğu için annemize hatıra olarak kalamıyor maalesef. O yüzden mum çiçek buketleri hatıra kalması açısından daha iyi bir alternatif olabilir. Hem de eğer mum seviyorlarsa, içinden istediği çiçeği çıkartıp, istediği zaman yakabilir."

Baltaoğlu, mumdan yapılan çiçek buketlerinin Çanakkale'deki atölyelerinin yanı sıra sosyal medya hesaplarından da sipariş edilebileceğini sözlerine ekledi.