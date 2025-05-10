Çan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı
Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Çanakkale’nin Çan ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Çan'a bağlı Bilaller köyüne giden Ahmet Ç. idaresindeki 10 PE 655 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Kamber O. idaresindeki 10 FF 829 plakalı otomobille Kurudere mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan araç sürücüler olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Çan Devlet Hastanesine kaldırdı.
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