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        Çan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı

        Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 21:43 Güncelleme: 10.05.2025 - 21:44
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        Çan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı
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        Çanakkale’nin Çan ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

        Çan'a bağlı Bilaller köyüne giden Ahmet Ç. idaresindeki 10 PE 655 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Kamber O. idaresindeki 10 FF 829 plakalı otomobille Kurudere mevkisinde çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan araç sürücüler olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Çan Devlet Hastanesine kaldırdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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