25 ilden 1000 bisikletli Çanakkale'de şehitler için pedal çevirdi

Çanakkale Bisiklet Platformu (ÇABİP) tarafından bu yıl 12. kez düzenlenen, Çanakkale Valiliği ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca desteklenen "Çanakkale Bisiklet Turu Şehitlere Saygı Sürüşü"nde 25 ilden 1000 bisikletli pedal çevirdi.

Sabah saatlerinde Eceabat ilçesinin Kilitbahir Kalesi önünde toplanan sporcular burada ısınma hareketleri yapıp sürüşe hazırlandı.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, sürüş öncesi yaptığı konuşmada, Çanakkale Savaşları'na katılan kahramanları saygıyla andıklarını belirterek, "Türkiye'nin dört bir yanından bu manevi atmosferi hissetmek ve Çanakkale Şehitleri'ni anmak için pedal çevirenlerin bu etkinliğe katılması, Tarihi Alan Başkanlığı olarak her zaman bizi çok mutlu etmektedir. Çanakkale herkesin ortak paydası ve ortak değeridir. Çanakkale Tarihi Alan hem Türkiye'nin hem de dünyanın buluşma noktası haline gelmiştir." dedi.

15 yaşındaki sürücü Batıkan Özseyhan, yaklaşık 6 yıldır bisiklet sürdüğünü, ÇABİP'in en iyi turlarından birinin Çanakkale Bisiklet Turu Şehitlere Saygı Sürüşü olduğunu ifade ederek, etkinliğe katıldığı için mutluluk duyduğunu dile getirdi.